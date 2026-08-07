Sin Thiago Almada, pero con Santos Borré: así se perfila River Plate para enfrentar a Santa Fe

Eduardo Coudet se habría decidido por inscribir al delantero barranquillero para el doble duelo contra Santa Fe por su nacionalidad.

Thiago Almada y Santos Borré/ Reuters y Vizzor.

Restan 4 días para que se dé el primer choque entre Independiente Santa Fe y River Plate, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ‘León’ viene de golear 5-0 a Caracas de Venezuela en el global de los playoffs y accedió a este duelo contra el ‘Millonario’. La ida será este miércoles 12 en Bogotá y la vuelta el 19 de agosto en el Más Monumental de Buenos Aires.

Sin embargo las cosas no marchan nada bien en las toldas del cuadro argentino, ya que en lo que va de esta campaña, después del Mundial 2026, el equipo no sabe lo que es ganar: quedó eliminado por Aldosivi 3-1 de la Copa Argentina y en la Primera División completa 3 derrotas, sin haber marcado un gol y marcha último de su grupo.

Por tal motivo la dirigencia del ‘Millonario’ sigue moviendo la caja fuerte para conformar la mejor nómina posible. Después de las incorporaciones de Ángel Correa, Lucas Beltrán, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega, Rafa Santos Borré, Giovanni González y Nicolás Otamendi restan detalles para dar un batacazo en el fútbol sudamericano.

Después de lo que fue su participación en el Mundial 2026, llegando hasta la final con Argentina, Thiago Almada está listo para ser nuevo jugador de River Plate, el extremo derecho rechazó ofertas del fútbol brasilero y será nuevo futbolista de ‘La Banda Cruzada’, en una cifra que llega hasta los 20 millones de dólares, el cuerdo entre el cuadro de Núñez y el Atlético de Madrid.

Con todas estas estrellas que espera reunir la dirigencia del ‘Millonario’, confían que el equipo dé un giro de 180° a lo que ha presentado hasta el momento. Y entre sus planes está el seguir avanzando en la Copa Sudamericana, y por qué no disputar la final en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en noviembre.

No obstante periodistas que cubren la actualidad de River Plate, aseguraron en las últimas horas que Thiago Almada no alcanzará a ser inscrito para el duelo contra Independiente Santa Fe por tiempo y otras índoles administrativas. Además, que el ‘Chacho’ Coudet inscribió a Rafael Santos Borré, dejó por fuera a Lucas Beltrán para el doble duelo contra el ‘León’, todo por la nacionalidad del delantero barranquillero.

Otamendi

Ortega

Andrada

Correa

Borre

Los 5 cambios de la Copa Sudamericana que hará River. Arambarri lesionado; Almada no se cerraron papeles; desde lo táctico (imagino despliegue y Colombia, se elige a Borré por sobre Beltrán); pasando fase se suman Almada, Arambarri y… — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) August 6, 2026

El cuadro ‘Millonario’ enfrentará este sábado 8 de agosto a Tigre, por la jornada cuarta del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina, con urgencia de salir de esa mala racha y del fondo e la tabla. Por su parte, Independiente Santa Fe también tendrá actividad ese mismo día, contra Boyacá Chicó por una jornada más de la Liga BetPlay 2026-II.

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