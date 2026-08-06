Yan Diomande viaja a España para cerrar su fichaje con el Real Madrid

El atacante abandonó la concentración del RB Leipzig y se dirige a la capital española para completar la operación que podría alcanzar los 140 millones de euros

Diomande se prepara para firmar con el Real Madrid | Reuters/@FabrizioRomano

Yan Diomande emprendió el viaje hacia España para avanzar en su posible incorporación al Real Madrid. El futbolista dejó la concentración del RB Leipzig en Austria y tiene previsto someterse al reconocimiento médico antes de completar los trámites correspondientes con el conjunto blanco.

Aunque la operación se encuentra en su etapa final, el Real Madrid todavía no ha hecho oficial la contratación del jugador de Costa de Marfil. Los clubes habrían alcanzado un acuerdo durante las últimas horas y el anuncio podría producirse después de que Diomande supere las pruebas médicas, de acuerdo con información publicada por MARCA.

El atacante había viajado el martes a Austria para integrarse a la concentración del Leipzig, pero permaneció trabajando al margen de sus compañeros mientras esperaba que las directivas resolvieran los últimos puntos de la negociación. Una vez encaminado el acuerdo, recibió autorización para abandonar las instalaciones del equipo alemán.

Posteriormente, el periodista Fabrizio Romano difundió imágenes del jugador acompañado por sus representantes dentro de un avión privado con destino a Madrid. El traslado representa otro avance en las negociaciones, aunque la contratación seguirá pendiente hasta que se firmen los documentos y exista una comunicación oficial.

La transferencia tendría un costo inicial cercano a los 125 millones de euros, cantidad a la que podrían agregarse entre 10 y 15 millones por el cumplimiento de determinados objetivos. De alcanzarse todas las variables contempladas en el contrato, la operación podría rondar los 140 millones y convertirse en la compra más cara realizada por el Real Madrid.

Diomande se sumaría a una ventana de fichajes en la que el club español ya habría invertido 55 millones de euros en Marc Cucurella, 25 millones en Espí y 20 millones en Denzel Dumfries. Además, Konaté y Bernardo Silva llegaron como jugadores libres, mientras que las ventas de futbolistas y canteranos habrían generado aproximadamente 184.5 millones de euros para las cuentas de la institución.

La renovación de Vinicius avanza por buen camino

La posible llegada de Diomande no modificaría, en principio, los planes del Real Madrid con Vinicius Junior. Las conversaciones recientes entre el club y el entorno del brasileño permitieron avanzar en la búsqueda de un acuerdo para extender su contrato, cuya vigencia actual termina en 2027.

Vinicius ha expresado internamente su comodidad con el proyecto encabezado por José Mourinho, pero todavía debe responder a la propuesta presentada por la directiva. El delantero también llamó la atención después de eliminar el contenido de sus redes sociales, aunque las negociaciones continúan y el escenario más probable sería su permanencia en Madrid más allá de 2027.

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