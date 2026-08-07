¡Golazo de Luis Díaz y victoria del Bayern Munich! Los bávaros golpean al Aston Villa en Hong Kong

Bayern Munich derrotó 1-2 al Aston Villa este 7 de agosto de 2026, pese a que los Villanos intentaron acercarse al marcador en los minutos finales

El Bayern Munich derrotó 2-1 al Aston Villa este viernes 7 de agosto de 2026, en un partido amistoso disputado en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong. El conjunto dirigido por Vincent Kompany impuso condiciones durante buena parte del encuentro y encontró los goles de Kim Min-jae y Luis Díaz para quedarse con una victoria que refuerza sus sensaciones en la recta final de la pretemporada. Joao Gomes descontó para el cuadro inglés, que reaccionó en los últimos minutos, pero no pudo evitar la derrota.

El conjunto bávaro salió con mayor intensidad y desde los primeros compases tomó el control de las acciones. El equipo alemán adelantó sus líneas, presionó la salida del Aston Villa y encontró espacios para generar las primeras oportunidades. Ibrahimovic tuvo una ocasión a los dos minutos y el conjunto bávaro volvió a acercarse con una doble oportunidad antes del cuarto de hora. Del otro lado, el equipo de Unai Emery tuvo dificultades para construir su juego y pasó buena parte del primer tiempo cerca de su propia área.

La superioridad del equipo alemán finalmente quedó reflejada en el marcador al minuto 37. Bischof ejecutó una falta lateral y Kim Min-jae apareció dentro del área para conectar un cabezazo sin oposición y superar al guardameta Bizot. El defensor surcoreano aprovechó una desatención de la zaga inglesa y puso el 1-0, justo premio para un conjunto germano que había dominado el partido desde el comienzo. El Aston Villa no encontró una respuesta inmediata y llegó al descanso sin registrar un disparo a puerta ante Manuel Neuer.

El dominio del Bayern Munich continuó en la segunda mitad y Bizot tuvo que intervenir en varias ocasiones para mantener con vida al Aston Villa. La situación cambió todavía más con el ingreso de Luis Díaz al minuto 62. El colombiano necesitó poco tiempo para convertirse en protagonista y, al 73′, recibió por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un disparo de gran precisión que golpeó el larguero antes de terminar en el fondo de la portería. El 2-0 premió el impacto inmediato del atacante y colocó al Bayern Munich en una posición cómoda para afrontar el tramo final.

El Aston Villa reaccionó en los últimos minutos y puso emoción al amistoso. Al 82′, Joao Gomes recibió en la frontal del área y sacó un disparo impecable que dejó sin posibilidades a Neuer para establecer el 2-1. El gol cambió la dinámica y los ingleses buscaron el empate con mayor determinación. Abraham tuvo una ocasión inmejorable con un cabezazo dentro del área pequeña, pero Neuer respondió con una atajada decisiva. El portero alemán volvió a aparecer en los minutos finales y sostuvo la ventaja hasta el silbatazo definitivo.

Con el 2-1, el Bayern Munich sumó una nueva victoria en su preparación rumbo al inicio oficial de la temporada. El partido también permitió a Kompany probar alternativas, con Luis Díaz como una de las principales notas positivas. Para el Aston Villa, en cambio, el resultado pasa a segundo plano ante la cercanía de su siguiente gran compromiso: la Supercopa de Europa contra el PSG, programada para el miércoles 12 de agosto. El Bayern todavía tendrá un amistoso ante el RB Leipzig el 15 de agosto antes de disputar la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund el 22 de agosto.

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