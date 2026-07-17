Colo Colo quiere a Vozinha y ya habría respuesta del arquero al equipo chileno

El equipo chileno habría enviado una oferta por los servicios del arquero, que está sin equipo, y este ya dio respuesta.

Vozinha, arquero de Cabo Verde | Reuters

Una selección que sorprendió a muchos en el Mundial 2026 fue Cabo Verde, la cual por primera vez disputó este certamen y lo hizo de muy buena manera. Si bien el colectivo marcó una pauta, en lo individual el arquero Vozinha tuvo actuaciones destacables bajo el arco de su país.

El elenco africano dio la primera sorpresa al sacarle la igualdad a España cuando se enfrentaron en la fase de grupos. Posteriormente, dicha escuadra avanzó segunda en el grupo H, dejando atrás a Uruguay y Arabia Saudita. Recordemos que en el papel los sudamericanos eran los más opcionados para avanzar junto a los europeos en ese sector.

Como tal el camino de Cabo Verde en la cita orbital culminó en los dieciseisavos de final al enfrentar a Argentina. No obstante, el partido de los africanos contra la ‘Albiceleste’ fue admirable, al punto que lo llevaron hasta el tiempo extra, aunque el tiquete a octavos se lo quedó la selección de Messi al ganar por un ajustado 3-2.

A pesar de esa caída, Cabo Verde se ganó el respeto de los aficionados del fútbol y un nombre que también sigue haciendo eco es el de Vozinha. El capitán jugó los cuatro partidos de la Copa del Mundo, sumó 390 minutos, registró 18 atajadas (4.5 por juego) y sacó una valla invicta.

Vozinha, en los planes de Colo Colo

En estos momentos el arquero se encuentra sin equipo y rumores de estas últimas semanas lo vinculaban con Inter de Miami. Por el momento no hay nada concreto y ahora, desde Chile, le salió otro pretendiente. El periodista Germán García Groa dio a conocer que Colo Colo le hizo una propuesta al cuidapalos y que a él le seduce.

La última actualización del caso es que Vozinha le habría respondido al ‘Cacique’ con una contraoferta, aunque no se sabe qué es lo que pide a ciencia cierta el arquero. Se espera que haya más claridad en los próximos días, puesto que la escuadra chilena ya avanza en su pretemporada.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo recibió una CONTRAOFERTA por parte de Vozinha.



👉El 🧤🧤 de la selección de 🇨🇻 está entusiasmado con la idea de atajar en 🇨🇱



📍Se espera una resolución en el corto plazo. pic.twitter.com/OcHH1qgL4s — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 17, 2026

Vale la pena recordar que este sábado 18 de julio Colo Colo estará enfrentando a Millonarios en El Campín, esto en el marco de la celebración de los 80 años del elenco capitalino. En ese evento se presentarán los refuerzos del ‘Embajador’, además de otras actividades y el encuentro entre ambos a partir de las 6:00 p.m.

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