De la Fuente niega ayudas a Argentina y elogia a Scaloni: “La brillantez y talento ganan en cualquier circunstancia”

El estratega de la selección de España aseguró que no se siente nervioso por la final, ya que lo considera un lujo poder disputarla

Luis de la Fuente asegura que no está nervioso por disputar la final | Reuters

Luis de la Fuente, entrenador de España, descartó que Argentina haya llegado a la final de la Copa del Mundo 2026 mediante ayudas o decisiones externas. El técnico español aseguró que respeta las opiniones contrarias, pero defendió el trabajo del vigente campeón y reconoció la calidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La selección española enfrentará a la Albiceleste este domingo 19 de julio en Nueva York, en un duelo que definirá al campeón de la Copa del Mundo. De la Fuente consideró que el encuentro será una prueba entre dos equipos que comparten conceptos futbolísticos y que han construido su camino a partir del talento, el orden y la competencia.

“Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Tengo una admiración por Argentina, que viene siendo campeona del mundo, de América. Además, dirigida por un amigo mío. Es una gran selección. Vamos a usar nuestras armas; el que mejor juegue estará más cerca de ganar”, señaló durante la conferencia previa a la final.

El seleccionador español evitó alimentar los señalamientos sobre supuestos beneficios arbitrales o institucionales hacia Argentina. En cambio, afirmó que el rendimiento colectivo y la calidad individual suelen definir este tipo de partidos, especialmente cuando se enfrentan selecciones que han mantenido regularidad durante varios años.

“Creo que Argentina va a ser un superequipo. La brillantez, el talento y el buen juego ganan en cualquier circunstancia. Que ellos cuiden de todos los detalles para que el espectáculo sea el que espera todo el mundo”, agregó el entrenador español.

De la Fuente también destacó las similitudes que mantiene con Lionel Scaloni en la forma de entender el juego y dirigir a sus futbolistas. Ambos entrenadores han consolidado grupos competitivos, con jugadores capaces de adaptarse a distintos momentos y escenarios dentro de un partido.

“Tanto Lionel Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos. Tenemos mucha similitud y eso demuestra que los grandes equipos no pueden estar carentes de esas actitudes. Hay que intentar imponernos, sabiendo que el partido va a tener muchas alternativas”, explicó.

Luis de la Fuente y el lujo de disputar la final del Mundial 2026

El entrenador de España reconoció que alcanzar la final ya representa un momento importante dentro de su carrera, aunque dejó claro que la selección no acudirá al partido únicamente para disfrutar de la experiencia. Su objetivo es competir por el título y aprovechar las virtudes que llevaron al equipo hasta Nueva York.

“Ya es un lujo estar en una final. No soy muy de frases hechas. Yo firmaría llegar a todas las finales y perderlas, pero llegar a la final. Vamos a disfrutar de este momento, con nuestras armas y virtudes. Es un grandísimo rival y vamos a jugar este partido, pero desde esta mentalidad de competir por ganar”, comentó.

De la Fuente incluso bromeó sobre los nervios que rodean el partido. El técnico aseguró que el viaje en helicóptero hacia la conferencia le generó más tensión que la propia final, aunque admitió que España deberá mantener todos sus sentidos puestos en el encuentro.

“Estoy nervioso porque hemos venido en helicóptero. Eso me pone nervioso, lo demás no. Es una suerte estar en esta circunstancia, tener todos los sentidos puestos en esta competición para tener todas las posibilidades para pelear por ganarla”, añadió.

El seleccionador español reveló que buscó el consejo de Vicente del Bosque, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. De la Fuente considera que la experiencia del antiguo entrenador puede ayudarle a gestionar las horas previas, el vestidor y los momentos decisivos de una final mundialista.

“A Vicente del Bosque lo quiero muchísimo. Es un sabio del fútbol y ha vivido esta situación, conoce los momentos críticos y quién mejor que él para que te asesore. Te viene bien tener una pista”, explicó.

De la Fuente ya sabe lo que es enfrentar a Leo Messi

Luis de la Fuente recordó que conoció futbolísticamente a Lionel Messi durante un partido juvenil de la Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona. El entrenador relató que su equipo logró controlar al argentino durante buena parte del encuentro, pero una modificación en la marca permitió que Messi cambiara el resultado en pocos minutos.

“A Lionel Messi le conocí en Sevilla. En un partido de Copa del Rey ante el Barcelona, en juvenil. Me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Le hicimos un seguimiento personal y estábamos empatados a cero hasta el 70. Amonestaron al chico que lo marcaba y lo saqué. En 15 minutos nos hizo cuatro goles”, recordó.

Pese a aquella experiencia, De la Fuente descartó adelantar si España utilizará una marca personal sobre el capitán argentino. El técnico sostuvo que su equipo deberá vigilar a Messi, pero recordó que Argentina también tendrá que tomar precauciones ante los futbolistas españoles.

“¿Esto dice que le haremos marca personal? No, pero ellos también tendrán que estar cuidándose de nuestros jugadores”, afirmó el entrenador, quien reconoció la influencia que Messi continúa teniendo dentro del funcionamiento argentino.

Lamine Yamal, en óptimas condiciones para jugar la final del Mundial 2026

La atención también estuvo puesta en Lamine Yamal, quien arrastraba un golpe después del partido anterior. De la Fuente informó que el atacante participó con normalidad en el entrenamiento y que, salvo un contratiempo en la última sesión, estará disponible para disputar la final.

“Lamine está bien, mañana tenemos otra sesión de entrenamiento. Son horas críticas, porque si pasara algo adverso no hay nada que hacer. Messi es un jugador irrepetible, es un ejemplo para los deportistas jóvenes. Me parece un ejemplo, pero Lamine tiene que ser Lamine. La manera en que podemos apoyarle es esa”, comentó.

El seleccionador añadió que Yamal había terminado con dolor, por lo que el cuerpo técnico decidió darle descanso antes de reincorporarlo al trabajo grupal. España llegará a la final con la intención de imponer su propuesta, mientras que De la Fuente mantiene su reconocimiento hacia Argentina sin aceptar que sus triunfos se expliquen por supuestas trampas o ayudas externas.

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