Trump ‘quiere’ el Mundial del 2038 y México no aparece en su plan

La Casa Blanca ya analiza una candidatura estadounidense para la Copa del Mundo 2038, un proyecto realizarían en solitario

Trump e Infantino durante el Mundial 2026 | REUTERS/Evan Vucci

La administración de Donald Trump comenzó a explorar la posibilidad de que Estados Unidos organice la Copa Mundial de la FIFA 2038, apenas unos días antes de que concluya la edición de 2026. El plan mencionado desde la Casa Blanca contempla una candidatura estadounidense y, hasta ahora, no incluye a México ni a Canadá como socios, a diferencia del proyecto conjunto que recibió el torneo actual.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, reveló que ya conversó con Trump y con integrantes de su gabinete sobre la posibilidad de buscar nuevamente la sede. El funcionario sostuvo que Estados Unidos está preparado para recibir otro torneo por su red de estadios, transporte y experiencia operativa. “No hay mejor país posicionado para organizar un Mundial”, afirmó.

Estados Unidos quiere organizar el Mundial 2038 sin México

La propuesta contrasta con el modelo del Mundial 2026, cuya organización fue compartida por Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el territorio estadounidense concentró 78 de los 104 encuentros, además de la mayor parte de la fase de eliminación directa y la final. México aportó tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras Canadá recibió partidos en Toronto y Vancouver.

“No hay mejor país para albergar una Copa del Mundo que Estados Unidos, y creo que eso se está viendo en las redes sociales. Ya tenemos los estadios construidos, así que para Estados Unidos, en comparación con otros países anfitriones, donde cuesta decenas y decenas de miles de millones de dólares, a nosotros nos costó (el Mundial 2026) un par de miles de millones”, agregó Giuliani.

En caso de convertirse en una candidatura formal y recibir el respaldo de la FIFA, el proyecto estadounidense dejaría a México fuera de la organización del Mundial 2038. Hasta el momento no existe información que indique que la Federación Mexicana de Fútbol haya sido invitada a incorporarse, ni que Trump pretenda repetir la fórmula norteamericana utilizada en 2026.

La situación tiene un peso particular para el fútbol mexicano. México organizó las Copas del Mundo de 1970 y 1986 y se convirtió en 2026 en el primer país que participa como anfitrión en tres ediciones del torneo masculino. Una candidatura estadounidense en solitario impediría, al menos bajo el planteamiento actual, que el país buscara una cuarta experiencia mundialista dentro de ese proyecto.

¿Por qué Donald Trump y Estados Unidos apuntan al Mundial 2038?

El año 2038 representa la siguiente oportunidad disponible, debido a que las sedes de las dos ediciones posteriores a 2026 ya fueron asignadas. España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030, con partidos conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay, mientras que Arabia Saudita recibirá la competencia en 2034.

Giuliani considera que la principal ventaja de Estados Unidos se encuentra en que gran parte de la infraestructura necesaria ya está construida. De acuerdo con el funcionario, el gasto estadounidense para preparar el torneo de 2026 fue de “un par de miles de millones de dólares”, frente a las inversiones superiores que requieren otros países para levantar estadios, redes de transporte y complejos de entrenamiento.

La Casa Blanca también ha utilizado el impacto económico como argumento. Su grupo de trabajo calcula que el Mundial 2026 generará 17 mil 200 millones de dólares para el producto interno bruto estadounidense y más de 185 mil empleos. Estos datos forman parte de la estrategia con la que el gobierno de Trump pretende presentar al país como una sede preparada para repetir el torneo.

Por ahora, Estados Unidos no ha presentado una candidatura oficial y la FIFA tampoco ha anunciado el calendario para elegir al anfitrión de 2038. La idea se mantiene en una etapa de conversaciones dentro del gobierno estadounidense. Por ello, México no ha sido descartado mediante una decisión formal del organismo, pero sí está ausente del proyecto que Trump y su equipo comenzaron a discutir para llevar otro Mundial exclusivamente a Estados Unidos.

Trump elogia a Harry Kane

Trump también dedicó unas palabras a Harry Kane, con quien aseguró haber compartido una ronda de golf. El presidente de Estados Unidos describió al delantero inglés como “un gran tipo” y destacó la impresión personal que le dejó fuera de la cancha.

Sobre su papel futbolístico, Trump consideró que el equipo cometió un error al retrasar demasiado la posición de Kane. “Tomaron a su mejor jugador y lo pusieron en defensa. Fue un poco inusual”, señaló, al cuestionar que el atacante se alejara de las zonas donde suele tener mayor influencia ofensiva.

Te puede interesar: