Formaciones confirmadas de Antigua vs Aurora, por la final de la Supercopa

Agucateros y atigrados definen al campeón.

La pelota y trofeo de mejor del partido. (Liga Bantrab)

Este sábado 18 de julio se disputa la gran final de la Supercopa Bantrab. Antigua y Aurora se miden en el Cementos Progreso en busca de coronarse ganadores de la primera edición de esta competencia, y sumar de esa manera una nueva estrella a la vitrina. Si bien las alineaciones suelen confirmarse horas antes del inicio del juego, nos animamos confirmarlas.

El equipo atigrado llegó a la definición luego de superar por 2-1 a Santa Lucía Cotzumalguapa en un duelo ajustado que se terminó por resolver en el tiempo extra. Jimmy Álvarez adelantó al conjunto aurinegro, Rafael Agamez igualó para el equipo local y, finalmente, Carlos Flores marcó el tanto decisivo que selló la clasificación del equipo dirigido por Saúl Phillip, invitado al certamen tras la ausencia de Municipal.

En tanto, los aguacateros le ganaron con solvencia 3 a 0 a Nueva Santa Rosa con tantos de Kevin López, Agustín Maziero y José Franco. El encuentro por el campeonato se disputará en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, en un horario que será confirmado por la organización. Además del trofeo, el campeón recibirá un premio económico de Q600.000 (Q50.000 para el subcampeón), otorgado por el patrocinador oficial del torneo.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Aurora hoy

Ni Antigua GFC ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la Supercopa de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Antigua GFC : Luis Morán; José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga, Dilan Palencia, Edgar Camargo, José Rosales, Oscar Castellanos, Juan David Moreno, Kevin López y Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Luis Morán; José Ardón, Alexander Robinson, Suhander Zúñiga, Dilan Palencia, Edgar Camargo, José Rosales, Oscar Castellanos, Juan David Moreno, Kevin López y Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. Aurora: Diego Navas; Pablo Mingorance, Daniel Baján, José Manuel Lemus, Joaquín Flores, Klisman García, José Vivas, Eddie Ibarguen, Carlos Monterroso, Julio Rodríguez y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Aurora de la final de la Supercopa Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Aurora está programado para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TvGT.

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