Cartaginés hunde a Herediano y complica todavía más a Paulo Wanchope

Cartaginés aseguró el triunfo y alcanzó los 12 puntos en el Apertura 2026, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación.

Los brumosos y un gran triunfo en casa | X: @Cartagines

Cartaginés derrotó 1-0 a Herediano este domingo en el estadio Fello Meza, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El resultado permitió al conjunto brumoso sumar tres puntos en un duelo marcado por la necesidad de ambos equipos: los locales buscaban acercarse a la cima, mientras el cuadro rojiamarillo necesitaba reaccionar después de un comienzo irregular.

El encuentro tuvo un desarrollo dividido. Cartaginés asumió la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y encontró espacios por los costados, especialmente con Manuel Morán. Herediano, en cambio, tuvo dificultades para generar situaciones de peligro y Kevin Briceño intervino para mantener el arco local sin goles.

La principal ocasión del conjunto visitante llegó al minuto 27. Elías Aguilar ejecutó un tiro libre que exigió la respuesta de Briceño, quien logró despejar el remate. Esa acción fue una de las pocas aproximaciones claras de Herediano durante la primera mitad.

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Cartaginés insistió en los minutos finales y obtuvo el premio antes del descanso. Morán avanzó por la derecha, llegó hasta la línea de fondo y envió un pase hacia el centro. Joaquín Hernández apareció para conectar el balón y colocarlo lejos del alcance de Dany Carvajal al minuto 43.

⏰ 43' Gol de Joaquín Alonso Hernández para abrir el marcador en el cierre del partido. pic.twitter.com/ITvt98qr80 — FUTV (@FUTVCR) August 30, 2026

El gol cambió el escenario para el segundo tiempo. Herediano adelantó sus líneas y comenzó a buscar el empate con mayor frecuencia, mientras Cartaginés retrocedió algunos metros para proteger la ventaja. La visita encontró en Fernando Lesme una de sus principales alternativas ofensivas.

El delantero paraguayo tuvo dos oportunidades importantes, primero con un cabezazo al minuto 60 y después con otro remate diez minutos más tarde. Sin embargo, ninguna de las dos acciones terminó en gol y el marcador permaneció favorable para Cartaginés.

Los brumosos también dispusieron de una ocasión para sentenciar el partido cerca del final. Al minuto 88, Giancarlo Castro intentó habilitar a Juan Gaete, pero el pase no tuvo la precisión necesaria para completar la jugada.

Con el pitazo final, Cartaginés aseguró el triunfo por 1-0 y alcanzó los 12 puntos en el Apertura 2026, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación. Herediano, por su parte, continúa sin encontrar una victoria bajo la dirección de Paulo Wanchope y mantiene la presión tras otra jornada sin sumar de a tres.

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