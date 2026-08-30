Barcelona habría acordado el fichaje de Gabriel Jesus por 10 millones de euros

Fabrizio Romano reporta un acuerdo con Arsenal; el brasileño tendría exámenes médicos el lunes antes de cerrar su llegada

El delantero brasileño apunta al Camp Nou | Reuters

El Barcelona habría encontrado al delantero que buscaba en los últimos días del mercado. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el conjunto blaugrana tendría un acuerdo con el Arsenal para el traspaso definitivo de Gabriel Jesus, en una operación que rondaría los 10 millones de euros más variables.

El delantero brasileño tendría programados sus reconocimientos médicos para el lunes, mientras que Arsenal ya habría autorizado su viaje a Barcelona para completar el proceso. A falta de los exámenes, la firma y el anuncio de los clubes, la operación estaría encaminada para convertirse en uno de los movimientos inesperados del cierre de mercado.

Gabriel Jesus, de figura en Manchester City a una carrera marcada por las lesiones

Gabriel Jesus dio el salto a la Premier League desde Palmeiras para la temporada 2016-17. Con el Manchester City de Pep Guardiola permaneció durante seis temporadas, disputó 236 partidos, marcó 95 goles y repartió 45 asistencias, además de conquistar cuatro títulos de Premier League, cuatro Copas de la Liga y una FA Cup.

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En 2022 decidió cambiar de equipo y fichó por el Arsenal en busca de un papel todavía más importante. Su primera temporada comenzó de manera alentadora, con 11 contribuciones de gol en las primeras 16 jornadas, pero una lesión de rodilla lo mantuvo fuera durante 12 fechas. Consiguió regresar y posteriormente añadió seis goles a su cuenta.

Los problemas físicos continuaron. Durante la temporada 2023-24 volvió a perderse ocho partidos por lesión y, en enero de la campaña 2024-25, sufrió el golpe más importante: una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo fuera desde la jornada 20 de aquella temporada hasta la jornada 16 de la siguiente.

Gabriel Jesus finalmente regresó a las canchas en diciembre de 2025, aunque para entonces su protagonismo dentro del Arsenal había disminuido considerablemente. El brasileño terminó anotando tres goles en la Premier League y ha comenzado el nuevo curso prácticamente fuera de los planes del conjunto Gunner.

Ahora, el Barcelona podría ofrecerle una segunda oportunidad. A sus 29 años, el delantero buscaría dejar atrás una etapa condicionada por las lesiones y recuperar en España parte del nivel que lo convirtió durante años en uno de los atacantes más importantes del Manchester City.

Barcelona renuncia a Julián Álvarez

Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el Barcelona de Hansi Flick se quedó sin un delantero puro dentro de su sistema ofensivo. Anthony Gordon y Karim Adeyemi llegaron para reforzar la profundidad del ataque y ya han colaborado con la producción blaugrana, pero el equipo todavía necesita un futbolista que pueda actuar como referencia dentro del área.

El principal deseo de la directiva era Julián Álvarez. El Barcelona insistió durante el mercado en la situación del delantero argentino, y su intención de salir, pero la postura del Atlético de Madrid imposibilitó el acuerdo. Después de meses de novela, y a pocas horas del cierre de la ventana, el cuadro blaugrana habría renunciado al argentino y encontrado una alternativa.

El brasileño representaría una alternativa mucho más económica y de corto plazo para cubrir una posición que el Barcelona necesitaba reforzar. Por alrededor de 10 millones de euros más variables, el equipo tendría a un delantero con experiencia que puede funcionar como referencia y ofrecer soluciones en momentos específicos de los partidos.

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