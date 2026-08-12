Cuti Romero apunta al Atlético de Madrid tras acuerdo con Tottenham

El defensor argentino está cerca de convertirse en refuerzo del Atlético tras un acuerdo reportado con Tottenham, aunque todavía falta el anuncio oficial

Cuti Romero sería la prioridad de Simeone | IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Cristian ‘Cuti’ Romero está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco habría alcanzado un acuerdo con Tottenham Hotspur para el traspaso del defensor argentino, uno de los nombres que Diego Simeone tenía entre sus prioridades para reforzar la última línea de cara a la temporada 2026-27.

La operación estaría valuada en un paquete cercano a los 40 millones de euros, con variables incluidas, después de semanas de conversaciones entre las instituciones. Romero ya habría dado luz verde al cambio y su intención de continuar su carrera en España habría resultado determinante para acercar las posiciones, según Fabrizio Romano.

El Atlético había mantenido al central argentino dentro de su radar desde mercados anteriores, aunque las condiciones económicas impuestas por Tottenham habían dificultado la negociación. Esta vez, el escenario cambió y el conjunto madrileño consiguió acercarse a las pretensiones de los Spurs para avanzar por un futbolista que puede aportar experiencia, intensidad defensiva y conocimiento del máximo nivel europeo al plantel de Simeone.

De concretarse la operación, Romero firmaría por cinco temporadas, hasta 2031, y pondría punto final a una etapa de cinco años en el Tottenham. El argentino llegó al conjunto londinense en 2021 procedente del Atalanta y terminó convirtiéndose en uno de los líderes del vestidor hasta portar el gafete de capitán. Entre sus logros con los Spurs destaca la conquista de la Europa League, además de su consolidación como uno de los centrales habituales del club.

El defensor de 28 años también cuenta con un recorrido importante con la selección argentina. Fue parte del equipo campeón del Mundial de Qatar 2022 y continuó como uno de los futbolistas habituales de la Albiceleste rumbo y durante la Copa del Mundo de 2026.

La llegada del Cuti también encajaría en la reestructuración que realiza el Atlético durante este mercado. Este mismo miércoles, el club hizo oficial el traspaso de Nahuel Molina a la Roma, mientras que días antes confirmó la salida de Thiago Almada hacia River Plate. Estos movimientos han permitido modificar la plantilla y generar espacio antes de completar nuevas incorporaciones para Simeone.

Romero tenía además otros pretendientes en Europa. Reportes durante las últimas semanas colocaron al Inter y Barcelona entre los clubes interesados, pero el Atlético terminó tomando ventaja en la negociación. La posibilidad de jugar en LaLiga y ponerse a las órdenes de Simeone habría pesado en la decisión del defensor, quien ya había manifestado anteriormente su interés por probarse en el fútbol español.

A falta del comunicado definitivo, el escenario apunta a que Cristian Romero dejará Tottenham para incorporarse al Atlético de Madrid y reforzar una defensa que Simeone buscaba apuntalar para el nuevo curso. Hasta el momento de esta publicación, la página oficial del conjunto rojiblanco todavía no incluye el anuncio de su contratación, por lo que el movimiento debe mantenerse como un acuerdo reportado y pendiente de oficialización, aunque distintas fuentes ya dan por cerrada la operación.

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