Barcelona acelera por Rodri y hace cuentas parar buscar cerrar el fichaje estrella

Rodri ya dio el sí al proyecto azulgrana y ahora Barcelona trabaja contra reloj para convencer al Manchester City de aceptar su propuesta económica

Rodri cada vez más cerca del Barcelona | REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Barcelona intensificó las negociaciones para concretar la llegada de Rodri Hernández y convertirlo en uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes. El conjunto azulgrana trabaja junto al entorno del futbolista para encontrar un acuerdo económico con el Manchester City que permita cerrar una operación considerada prioritaria para el proyecto deportivo.

De acuerdo con la información publicada por Sport, las conversaciones entre ambos clubes avanzan y las diferencias económicas ya no parecen insalvables. El Barça tiene como objetivo alcanzar un acuerdo esta semana y evitar que el mediocampista español tenga que regresar a Manchester para iniciar la pretemporada con el equipo dirigido por Enzo Maresca.

La postura del Barcelona es clara: no quiere superar los 70 millones de euros en la operación. La propuesta que maneja la directiva contempla un pago fijo de entre 60 y 65 millones, acompañado de variables que podrían elevar la cifra final dependiendo de objetivos deportivos.

El Manchester City, por su parte, habría elevado sus pretensiones hasta los 80 millones de euros, aunque dentro del club catalán consideran que esa cantidad está por encima de la valoración que tenía la negociación. La intención es acercar posturas con una fórmula que beneficie a ambas instituciones.

Rodri ya tendría un acuerdo con el Barcelona para las próximas cuatro temporadas y llegaría con un salario de primer nivel dentro de la plantilla azulgrana. El mediocampista pasaría a formar parte del grupo de jugadores mejor pagados del equipo, una condición acorde con su trayectoria y los reconocimientos obtenidos en los últimos años.

El futbolista madrileño llega como una incorporación de máxima jerarquía. Rodri fue pieza fundamental en los éxitos recientes del Manchester City, además de conquistar el Balón de Oro y ser reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

La operación también está condicionada por los tiempos. Rodri tenía previsto presentarse en Manchester este viernes para realizar pruebas médicas y comenzar la preparación de la temporada con el City, pero el Barcelona espera que el acuerdo avance lo suficiente para evitar ese escenario.

Los directores deportivos Deco y Hugo Viana mantienen comunicación constante para intentar cerrar los últimos detalles. Una de las fórmulas que podría destrabar la negociación sería una propuesta cercana a los 65 millones de euros fijos más cinco millones en variables de fácil cumplimiento, especialmente ligados a objetivos colectivos.

El Barcelona confía en que Rodri vestirá de azulgrana para la temporada 2026-2027, aunque dentro de la directiva reconocen que la operación todavía requiere algunos pasos importantes. El acuerdo entre jugador y club ya existe, pero falta convencer al Manchester City de aceptar las condiciones económicas.

La llegada del mediocampista representaría un golpe de autoridad del Barça en el mercado y una apuesta por reforzar una de las posiciones más importantes del equipo. Rodri es considerado un futbolista diferencial por su capacidad para recuperar, organizar y controlar el ritmo de los partidos, características que encajan con las necesidades del conjunto catalán.

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