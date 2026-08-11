Vasco da Gama admite que fichar a Brian Rodríguez será complicado por su alto costo

El presidente Pedrinho reconoció que las cifras superan el presupuesto del club y que ni siquiera han podido iniciar negociaciones formales

El uruguayo se mantendría en Coapa | Imago7

Brian Rodríguez volvió a colocarse en el radar del fútbol brasileño. Después de que no prosperara una posible transferencia al Cruzeiro, Vasco da Gama apareció como otro de los clubes interesados en el atacante uruguayo del América, aunque desde su dirigencia reconocen que el costo de la operación complica cualquier avance.

Pedrinho, presidente del cuadro ‘cruzmaltino’, habló sobre la situación de la negociación y admitió que los números están por encima de lo que el club puede destinar. “La situación de Brian se complicó aún más porque las cantidades involucradas superaban ligeramente nuestro presupuesto”, explicó.

El dirigente agregó que la intención no está completamente descartada, pero dejó claro que todavía no existen negociaciones formales. “El precio de Brian Rodríguez era más alto de lo que queríamos, no nos rendimos, pero es difícil; ni siquiera pudimos iniciar negociaciones con Brian”, comentó en declaraciones retomadas por Lance.

La dificultad pasa por la valoración que América hace del jugador. Días atrás trascendió que Cruzeiro habría presentado una oferta cercana a los 10 millones de dólares, cantidad que no fue suficiente para convencer a la directiva azulcrema. Eso coloca cualquier intento del Vasco por encima de una cifra que ya rebasa su margen de maniobra.

En Coapa, Rodríguez atraviesa un momento de peso dentro del equipo dirigido por Guillermo Almada. Su participación reciente lo mantiene como una de las piezas utilizadas por el técnico, por lo que América no tendría necesidad de desprenderse de él salvo que aparezca una propuesta que cumpla con sus condiciones.

Vasco, mientras tanto, continúa revisando otras alternativas en el mercado. Además de Rodríguez, el club ha tenido en carpeta a Nelson Deossa, John Mercado y Jhon Córdoba. Sin embargo, cada operación presenta obstáculos distintos, ya sea por precio, negativa del club vendedor o falta de avance en las conversaciones.

El conjunto brasileño ya incorporó a Santiago Sosa, Facundo Colidio y Paulinho en esta ventana, pero todavía pretende sumar más jugadores. El nombre de Brian se mantiene entre los objetivos, aunque por ahora la posibilidad aparece más como un seguimiento que como una negociación próxima a cerrarse.

Así, el futuro del uruguayo permanece ligado al América mientras no llegue una oferta que modifique la postura de la institución. Vasco no ha abandonado la idea, pero su propio presidente reconoció que el costo coloca la operación en un terreno difícil y obliga al club brasileño a evaluar otras opciones.

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