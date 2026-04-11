Achuapa vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Achuapa vs Malacateco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Achuapa y Malacateco se enfrentan por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala en un duelo directo en la parte baja de la tabla. El partido se disputará este domingo 12 de abril en el Estadio Winston Pineda, con ambos equipos obligados a sumar tras sus recientes resultados. Los dos llegan golpeados, lo que aumenta la importancia de los puntos en juego en esta etapa del campeonato.

Achuapa viene de caer ante Guastatoya y atraviesa un momento complicado en el torneo. El equipo no ha logrado ganar en sus últimas presentaciones y acumula varias derrotas consecutivas. En ese tramo, ha recibido nueve goles y apenas ha marcado dos, reflejando dificultades tanto en defensa como en ataque. En condición de local, intentará cortar la racha y mantenerse con opciones en la lucha por la permanencia.

Malacateco, por su parte, también llega tras una derrota, luego de perder 0-1 frente a Xelajú. En sus últimos partidos ha alternado resultados, con una victoria, un empate y dos caídas. Su producción ofensiva ha sido limitada, con dos goles anotados y cuatro recibidos. En el historial reciente entre ambos, Malacateco ha tenido ventaja, ya que en los últimos cinco enfrentamientos ganó tres y empató dos, incluido el 1-1 registrado en el duelo más reciente del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Achuapa vs Malacateco de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa y Malacateco está programado para el domingo 12 de abril a las 14:00 horas y se disputará en el Estadio Winston Pineda. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Malacateco hoy

Ni Achuapa ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Álvaro García y Minor Díaz no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Ederson Cabezas, Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo, Randall Corado, Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía, Derlis Aquino, Jomal Williams. DT : Álvaro García

: Ederson Cabezas, Isaías de León, Anthony Martir, Dayron Suazo, Randall Corado, Carlos Santos, Edgar Macal, Yeison Carabali, Carlos Mejía, Derlis Aquino, Jomal Williams. : Álvaro García Malacateco: Miguel Jiménez, Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Roberto Meneses, José Ochoa, Andy Soto, Kevin Ramírez, Gabino Vásquez, Matías Roskopf, Joshua Trigueño. DT: Minor Díaz.

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Achuapa y Malacateco:

21 de febrero de 2026 | Achuapa 0-1 Malacateco | Torneo Apertura

5 de noviembre de 2025 | Achuapa 0-1 Malacateco | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Malacateco 2-0 Achuapa | Torneo Apertura

28 de marzo de 2025 | Malacateco 2-0 Achuapa | Torneo Clausura

26 de enero de 2025 | Achuapa 0-0 Malacateco | Torneo Clausura

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