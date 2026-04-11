Cobán Imperial vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial Guastatoya, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Guastatoya se enfrentan por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala en un duelo con impacto en la tabla. El partido se disputará el domingo 12 de abril en el estadio José Ángel Rossi. Ambos equipos llegan con necesidades distintas, pero con la obligación de sumar en la recta final del campeonato. En el último enfrentamiento entre ambos, por este mismo torneo, Guastatoya se impuso por 2-0, un antecedente reciente que marca el contexto de este cruce.

Cobán Imperial viene de empatar 0-0 ante Municipal en su presentación más reciente. El equipo de Martín García ha tenido dificultades para sostener regularidad en sus últimos partidos, con resultados que no le han permitido consolidarse en la zona alta. En sus últimas jornadas ha mostrado problemas en ataque, con pocos goles convertidos, aunque también ha logrado mantener cierto orden defensivo. En casa, buscará hacerse fuerte y recuperar terreno en la clasificación.

Guastatoya, por su parte, llega tras una victoria por 3-1 frente a Achuapa, un resultado que le dio aire en la lucha por la permanencia. El conjunto de Pablo Centrone necesita sumar de forma constante para salir de la zona comprometida del descenso. Su rendimiento reciente combina resultados positivos con altibajos, pero ha mostrado capacidad para convertir goles en momentos clave. Ante Cobán Imperial, tendrá un desafío directo para seguir sumando puntos importantes.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Cobán Imperial vs Guastatoya de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Guastatoya está programado para el domingo 12 de abril a las 14:00 horas y se disputará en el eestadio José Ángel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Guastatoya hoy

Ni Cobán Imperial ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT : Martín García

: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. : Martín García Cobán Imperial: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nelson García, Keyshwen Arboine, Víctor Ávalos, Kevin Fernández. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Guastatoya:

21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura

27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

2 de abril de 2025 | Cobán Imperial 0-0 Guastatoya | Torneo Clausura

30 de enero de 2025 | Guastatoya 4-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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