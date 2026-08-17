Julión Álvarez en concierto 2026: fechas, precio de los boletos y dónde se presentará
El cantante llegará a Jalisco, Puebla, Monterrey, Veracruz y Querétaro; conoce el costo de las entradas
Julión Álvarez llevará su gira 2026 a cinco estados de la República Mexicana, con una serie de conciertos a celebrarse entre septiembre y diciembre de este año. El cantante presentará parte del repertorio que ha marcado su trayectoria dentro del regional mexicano. La presentación será independiente del Prófugos del Anexo Tour, proyecto que comparte con Alfredo Olivas, por lo que el cantante llegará a distintos puntos de territorio mexicano con su espectáculo en solitario.
La venta de entradas comenzó este lunes 17 de agosto y contempla localidades con diferentes precios dentro del recinto. Los costos anunciados parten de los 400 pesos y alcanzan los 6 mil 500 pesos, sin considerar los cargos adicionales por servicio que pueden aplicarse al momento de completar la compra.
¿Cuándo y dónde es el concierto de Julión Álvarez? Fecha, hora y sede
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Julión Álvarez arrancará sus presentaciones el 25 de septiembre en Jalisco, en un show que tendrá como escenario el Estadio Jalisco. Tras este espectáculo visitará Puebla, Monterrey, Veracruz y Querétaro, en este último el 5 de diciembre.
La presentación forma parte de la agenda individual del intérprete durante 2026. El público mexicano podrá escuchar canciones que han formado parte de su repertorio, entre ellas “Te hubieras ido antes”, “El amor de su vida” y “Afuera está lloviendo”, además de otros temas incluidos habitualmente en sus conciertos.
- 25 septiembre | Jalisco | Estadio Jalisco
- 3 octubre | Puebla | Estadio Hermanos Serdán
- 21 noviembre | Monterrey | Estadio Walmart Park
- 28 noviembre | Veracruz | Estadio Beto Ávila
- 5 diciembre | Querétaro | Sede por confirmar
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¿Cuánto cuestan los boletos de Julión Álvarez en Monterrey 2026? Precios y dónde comprar
Los precios anunciados para el concierto en Monterrey son: Diamante, 6 mil pesos; VIP, 4 mil 500; Oro, 3 mil 500; Plata, 2 mil 500; Plata Lateral Izquierda, 2 mil; Bronce, mil 500; Primer Nivel, mil; Segundo Nivel, 800; Palco Azul, 700; Tercer Nivel, 600; y Palco Rojo, 400 pesos. Las cantidades corresponden al precio base y pueden incrementarse por cargos de servicio.
- Diamante: $6,000
- VIP: $4,500
- Oro: $3,500
- Plata: $2,500
- Plata Lat-Izq: $2,000
- Bronce: $1,500
- 1er Nivel: $1,000
- 2do Nivel: $800
- Palco Azul: $700
- 3er Nivel: $600
- Palco Rojo: $400
La venta de boletos se realiza a través de King Ticket, plataforma señalada para la comercialización de las entradas. Los interesados deberán verificar las localidades disponibles y el costo final antes de concretar la operación, ya que la cantidad a pagar puede variar al agregarse las comisiones correspondientes.
También se recomienda realizar la compra únicamente mediante los canales autorizados. De esta manera, el público de Jalisco, Puebla, Monterrey, Veracruz y Querétaro tiene una nueva cita con Julión Álvarez. Con boletos desde 400 hasta 6 mil pesos, el cantante continuará su calendario de presentaciones en solitario antes de cerrar el año con más fechas de su gira.