Neymar deja ver su faceta de padre durante una práctica de ballet de su hija

El atacante fue captado entre lágrimas mientras observaba una presentación de su hija Mavie. También se le vio participando en una dinámica junto a otros padres

El delantero se mantiene activo en la liga de Brasil | Reuters

Neymar protagonizó un momento alejado de las canchas después de acudir a una presentación de ballet de su hija Mavie. El futbolista del Santos FC fue captado entre lágrimas mientras observaba a la niña durante su clase, una escena que comenzó a circular en redes sociales y mostró otra faceta del jugador brasileño.

Las imágenes muestran a Neymar entre los asistentes mientras sigue los movimientos de Mavie, quien está próxima a cumplir tres años. Conforme avanzó la presentación, el delantero no pudo contener el llanto y permaneció atento a cada momento de la participación de su hija.

El video fue difundido por Cris Guedes, socio de Neymar dentro de la Kings League Brasil. Ambos forman parte de la dirigencia de Furia FC y coincidieron en la academia de danza debido a que la hija de Guedes también participó en la actividad.

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La convivencia no terminó únicamente con la presentación de las niñas. En otro material compartido en redes sociales, Neymar y Guedes aparecen participando en una dinámica con los padres, quienes tuvieron que seguir una serie de movimientos mientras sus hijas les indicaban los pasos.

El episodio apareció después de días en los que Neymar había estado en la conversación por situaciones ocurridas dentro del Brasileirao. Esta vez, el fútbol quedó fuera de escena y el foco estuvo en la relación con Mavie, una de las hijas que tiene junto a Bruna Biancardi.

Mavie nació el 6 de octubre de 2023 en São Paulo y es hija de Neymar y Bruna, quienes mantienen una relación desde 2021 con distintas etapas. La pareja también tuvo a Mel, nacida en julio de 2025, y anunció en junio que espera otro hijo.

Neymar también es padre de Davi Lucca, nacido el 24 de agosto de 2011 durante su relación con Carolina Dantas. A ellos se suma Helena, quien nació en julio de 2024 tras la relación que el futbolista tuvo con Amanda Kimberlly.

Con cuatro hijos y otro en camino, Neymar continúa mostrando distintos momentos de su vida familiar fuera de la cancha. La escena durante la clase de ballet de Mavie terminó por convertirse en una de las imágenes que más circularon alrededor del brasileño, esta vez no por un gol o una jugada, sino por las lágrimas mientras observaba bailar a su hija.

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