Jhon Durán aporta con gol en la paliza del Benfica ante el Casa Pia

El delantero marcó su segundo gol desde que llegó este verano al elenco portugués.

Jhon Durán anota con el Benfica | FILIPE AMORIM / AFP

Aunque no es titular de entrada, Jhon Jáder Durán cumple su rol de dinamizador en el ataque del Benfica. El atacante logró marcar una vez más con las ‘Águilas’, ahora por Liga, en la goleada 0-7 frente al Casa Pia por la segunda jornada de la Primeira Liga. Ya es su segunda diana oficial desde que llegó al club hace casi un mes.

Luego de dos empates consecutivos, el cuadro dirigido por Marco Silva retomó la senda de la victoria. Su víctima fue el modesto Casa Pia, en su propia casa, que sufrió la costosa derrota de siete goles. Vangelis Pavlidis fue la gran figura, marcando triplete (47′, 49′ y 54′). También se reportaron Gianluca Prestianni (3′), Rafa Silva (14′), un gol en contra de Lawrence Ofori y la diana final de Durán (61′).

El colombiano le bajó la persiana al compromiso. Le bastaron dos minutos con su entrada al campo por Pavlidis, el héroe del día, quien le cedió paso para que pueda configurar el resultado. Del 59′ al 61′, Durán pudo celebrar su primera diana en el campeonato liguero.

El gol de Jhon Jáder Durán

No ocupó el rol dentro del área. Por circunstancias del ataque se lanzó un poco más atrás, en el borde de la zona de peligro, para estampar un disparo violento que liquidó al portero. Luego de una sucesión de rebotes, recibió el pase con el pecho de Alexander Bah, quien le cedió la gentileza para que ejecutara el impacto.

Fue un golazo por la técnica del cafetero. Aguantó con su botín derecho y luego lanzó el fierrazo a todo un rincón, tornándose el balón inatajable por la dirección al palo más lejano. No tuvo contratiempos para celebrar junto a sus compañeros.

¡LLEGÓ EL GOL DE JHON DURÁN!



Con apenas 2 minutos en cancha, el delantero colombiano puso el 7-0 de Benfica sobre Casa Pía. #LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/JV6INJAJ50 — DSPORTS (@DSports) August 17, 2026

Durán ya había marcado en la fase clasificatoria de la Europa League. Preciso anotó uno de los goles en la victoria 6-1 del Benfica sobre el Hearts de Escocia en la ida por la tercera ronda de la competición. Del otro lado espera el Aarhus de Dinamarca, su próximo rival en los playoffs este 20 de agosto.

Ríchard Ríos tampoco es inicialista, por ahora, en los intereses de Marco Silva. El volante hizo efectivo su ingreso a los 67′ por Enzo Barrenechea. Tendrá que remar fuerte, al igual que Durán, para hacerse a un lugar en el once absoluto.

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