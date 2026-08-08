Jaminton Campaz brilló con Rosario Central ante los rumores del América

Publicado por Redacción Claro Sports

Jaminton Campaz tuvo una participación determinante para Rosario Central durante su reciente enfrentamiento contra Aldosivi

Jaminton Campaz brilló con Rosario Central ante los rumores del América
Jáminton Campaz brilla con su equipo | Imago 7

En medio de las negociaciones por una posible transferencia al AméricaJaminton Campaz tuvo actividad con Rosario Central y terminó siendo decisivo. Aunque se especulaba que podría ser preservado, el extremo tuvo un rol protagónico en el compromiso.

El atacante ingresó al terreno de juego al minuto 56 en el duelo ante Aldosivi, cuando su equipo se encontraba en desventaja. Sin embargo, su impacto fue inmediato y cambió por completo el rumbo del partido en la cancha santafesina. LEE LA NOTA COMPLETA

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