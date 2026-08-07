Brian Rodríguez tiene ofertas de Europa y Arabia tras el fracaso con Cruzeiro

Su representante, Edgardo Lasalvia rechazó las versiones que lo vinculan a las supuestas comisiones durante las negociaciones

Brian Rodríguez tendría otras propuestas | Imago7

Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, habló para El Espectador Deportes sobre la situación del futbolista uruguayo y la posibilidad de que salga del América durante el actual mercado de fichajes.

Uno de los temas principales fue la negociación con Cruzeiro, club que había avanzado en las conversaciones para incorporar al atacante. Sin embargo, el conjunto brasileño decidió retirarse de la operación y dio por terminadas las gestiones.

Lasalvia rechazó además las versiones relacionadas con supuestas comisiones durante las negociaciones y aseguró que tanto él como Brian Rodríguez tienen tranquilidad ante el escenario actual.

“Se me acusa de pedir comisiones y en paraísos fiscales y es mentira, se dejó bien claro todo a Brian, hay algunos lugares donde se juega sucio y no me quieren, porque soy muy frontal”, explicó el representante del futbolista.

El agente señaló que, después de lo ocurrido con Cruzeiro, también deberá analizarse la postura del propio jugador. Al mismo tiempo, aseguró que existen propuestas de otros mercados para el futbolista del América.

“Además de haberse caído como dijo Cruzeiro, hay que ver si el que tiene ganas es Brian después de todo esto, no le gustan los manoseos, la está rompiendo, tenemos ofertas de Holanda, de Inglaterra, de Arabia, de Rusia, estamos muy tranquilos. Yo viajo el lunes a México y analizaremos junto con Santiago Baños qué es lo mejor”, agregó.

Lasalvia también dio su versión sobre las razones por las que no se concretó el traspaso al conjunto brasileño y apuntó directamente a los tiempos que manejó América durante las conversaciones. “Estuvimos a nada de ir a Cruzeiro, América se demora, se toma su tiempo y se enojó Cruzeiro y eso fue lo que hizo que se cayera la negociación”, afirmó.

Por ahora, Brian Rodríguez permanece como jugador del América, luego de que Cruzeiro comunicara que no continuaría con las negociaciones. Su representante viajará a México para analizar junto con la directiva azulcrema las opciones que existen para definir el futuro del futbolista.

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