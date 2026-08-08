Ronald Araújo dejaría el Barcelona y jugaría cedido con el Liverpool

El defensor uruguayo llegará a Anfield mediante un préstamo donde el club inglés asumirá su salario. Esta salida busca reducir la masa salarial del conjunto azulgrana

El uruguayo tenía pie y medio fuera del club | Reuters

Barcelona y Liverpool habrían alcanzando un acuerdo para la cesión de Ronald Araújo, quien continuaría su carrera en la Premier League después de perder espacio dentro de la rotación del conjunto catalán. El defensor uruguayo llegaría a Anfield mediante un préstamo que incluye una opción de compra para el club inglés.

Las conversaciones entre ambas instituciones avanzaron durante los últimos días hasta quedar encaminadas este viernes. De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el Liverpool asumirá el salario del futbolista durante el periodo de cesión, mientras que la opción de compra no será obligatoria.

Araújo tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2031, después de haber renovado su vínculo en 2025. Sin embargo, durante la última temporada perdió presencia en el once y terminó con 1,617 minutos entre todas las competiciones.

El central había quedado por detrás de otras alternativas en la estructura defensiva de Hansi Flick, situación que abrió la puerta a una salida temporal. La operación también permitirá al Barcelona reducir parte de su masa salarial de cara a los siguientes movimientos del mercado.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool agree loan deal to sign Ronald Araujo from Barcelona, HERE WE GO! 🇺🇾



Verbal agreement club to club with Barça now approved by director Deco.



New centre back for #LFC with a surprise bomba. pic.twitter.com/kK4GIifmff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

La salida del uruguayo coincide con los intentos del conjunto azulgrana por ajustar su plantilla y disponer de margen para nuevas incorporaciones e inscripciones. Su cesión libera una cantidad correspondiente a su salario mientras permanezca en Inglaterra.

Liverpool, por su parte, necesitaba incorporar un defensa central antes del inicio de la Premier League. El equipo dirigido por Andoni Iraola llega al cierre de la pretemporada con varias bajas en esa posición.

Virgil van Dijk es actualmente una de las principales opciones disponibles en el centro de la defensa. Joe Gomez sufrió una lesión muscular durante la pretemporada, mientras que Giovanni Leoni continúa con su recuperación tras una lesión de ligamento cruzado anterior. A esa situación se suma la salida de Ibrahima Konaté al Real Madrid. Liverpool incorporó además a Jeremy Jacquet procedente del Rennes, pero buscaba otra alternativa para ampliar las opciones de su plantilla antes del comienzo de la campaña.

Araujo aportará experiencia en LaLiga y competiciones europeas después de varias temporadas con el Barcelona. El defensor llegó a la organización azulgrana en 2018 y posteriormente se incorporó al primer equipo, con el que se consolidó como una de las opciones en la zaga.

El Barcelona tiene previsto viajar este sábado a Italia para disputar compromisos de preparación ante Nottingham Forest y Udinese. Araujo no formaría parte de la expedición y aprovecharía la jornada para despedirse de sus compañeros antes de completar su traslado a Inglaterra.

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