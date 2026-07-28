El futuro de Jhon Lucumí continúa sin resolverse en el mercado de fichajes

Jhon Lucumí continúa siendo protagonista del mercado de fichajes en Italia. El interés del Como mantiene en el aire el futuro del central de la Selección Colombia.

Jhon Lucumí jugando con Colombia | Reuters.

El futuro de Jhon Lucumí continúa siendo una incógnita en este mercado de fichajes. Aunque su continuidad en el Bologna no está asegurada y la Juventus parecía tener el camino más despejado para contratarlo, un nuevo equipo de la Serie A apareció en escena y volvió a dejar en el aire el destino del defensor de la Selección Colombia.

El Como entra en la carrera por el colombiano

Según informó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Como inició conversaciones con el Bologna para conocer las condiciones de una eventual transferencia de Lucumí. El club lombardo busca reforzar su zona defensiva de cara a la próxima temporada y considera al central colombiano como una de sus principales opciones para este mercado.

La aparición de este nuevo interesado modifica el panorama del futbolista de 28 años, quien viene de completar una destacada campaña en la Serie A. Su regularidad, la salida limpia desde el fondo con perfil zurdo y la experiencia acumulada tanto en el fútbol italiano como con la Selección Colombia han despertado el interés de varios equipos europeos.

Juventus no pierde de vista la situación

Hasta hace pocas semanas, la Juventus era el equipo que más fuerza hacía por el fichaje de Lucumí. El conjunto de Turín siguió atentamente su situación contractual mientras esperaba el vencimiento de la cláusula de rescisión de 28 millones de euros que protegía al jugador. Ahora, con esa cláusula expirada, el Bologna tiene libertad para negociar una venta por un monto diferente.

Sin embargo, el interés del Como obliga a la Juventus a mantenerse alerta. El club de Turín sabe que la competencia por el colombiano podría aumentar conforme avance el mercado, especialmente porque Lucumí es uno de los defensores con mejor valoración dentro del campeonato italiano.

Bologna está dispuesto a escuchar ofertas

Desde el Bologna tampoco cierran la puerta a una salida. Su director ejecutivo, Claudio Fenucci, reveló recientemente que existe un acuerdo con el futbolista para facilitar un traspaso si llega una propuesta que beneficie a todas las partes, teniendo en cuenta que el defensor entra en la etapa final de su contrato.

Por ahora, el futuro de Jhon Lucumí sigue completamente abierto. No existe un acuerdo con ningún club, pero el interés simultáneo de Juventus y Como confirma que el colombiano continúa siendo uno de los nombres más atractivos del mercado en la Serie A. Con varias semanas aún por delante antes del cierre del libro de pases, todo apunta a que su próximo destino todavía está por definirse.

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