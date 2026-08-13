Santiago Gimenez suena para el Betis

El delantero mexicano, perteneciente al Milan, está en la lista de delanteros que el equipo español pondera para esta temporada, en la que jugarán la Champions

El Betis considera el fichaje de Santiago Gimenez | Imago7

El fútbol español toca a la puerta de Santiago Gimenez. El delantero mexicano apunta a salir del Milan, donde tiene contrato hasta el verano de 2029, y si bien hay interés del Porto, el jueves trascendió que el Real Betis le tiene en su lista de posibles fichajes.

Según información de El Correo de Andalucía, la directiva del Betis busca un delantero para apuntalar la plantilla que dirige Manuel Pellegrini, quien debe aumentar el fondo de armario ya que esta temporada jugarán la Champions por segunda vez en su historia, y pondera la cesión de Santi.

El delantero mexicano es una opción atractiva para el Betis, ya que el Milan tiene exceso de ‘nueves’. Fichó a Gonçalo Ramos pese a que cuentan con Christopher Nkunku y volvió el canterano Francesco Camarda. Gimenez, lesionado buena parte de la última temporada, está en los rumores de salir a préstamo. El equipo italiano quiere que tenga minutos en otro club, una operación se facilita porque el delantero de la selección mexicana tiene pasaporte comunitario.

Gimenez, de 25 años, sería una apuesta para recuperar a un jugador que marcó 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord. Eso llevó al Milan a pagar 30.2 millones de euros por su carta en el mercado de invernal del 2025. Marcó 6 goles en 19 juegos en su primer semestre con el equipo rossoneri, pero la campaña anterior apenas anotó un tanto en 18 apariciones.

Los otros delanteros que sondea el Betis

Además de Gimenez, el Betis llegó a considerar a Kévin Denkey, del FC Cincinnati de la MLS, parece que no se concretará porque el Hull City de la Premier presentó una oferta de 20 millones de euros que superaría las posibilidades del equipo bético. Otro jugador que consideran es Arnaud Kalimuendo, quien volvió al Nottingham Forest tras jugar a préstamo seis meses en el Eintracht Frankfurt. Franculino Djú del Midtjylland, Moise Kean de la Fiorentina o acordar con el Tottenham la cesión de Mathys Tel también son opciones que maneja la directiva del Betis.

Cucho Hernández, el único nueve en la plantilla del Betis

Por quinta temporada consecutiva, el Betis jugará competiciones continentales, pero por primera vez desde la 2005/06, jugarán la Liga de Campeones. Pellegrini, en este momento, solo cuenta con un delantero para afrontar Liga, Copa y Champions: el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Este mercado, el Betis fichó un mediocentro (Facundo Bernal), un lateral (Fran García) y un arquero suplente (Diego Conde), luego de que Pau López optó por marcharse al Andorra y Adrián anunció su retiro. Volvió de préstamo el uruguayo Gonzalo Petit, quien es delantero, pero suena para otra cesión, pero quieren una opción más probada en el eje de ataque. Rodrigo Riquelme, Abde y Antonio pueden hacer las veces de delantero centro, pero Gimenez o cualquiera otra de las opciones es una opción más natural para la plantilla bética.

Te puede interesar: