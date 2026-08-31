Frank Fabra enciende las alarmas en el DIM: fue llevado a una clínica tras fuerte golpe en la cabeza

Preocupación en el DIM por Frank Fabra tras un golpe en la cabeza ante Llaneros. El lateral fue llevado a una clínica y está en perfecto estado.

Frank Fabra con el DIM | VizzroImage.

Frank Fabra encendió las alarmas durante el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Llaneros FC, correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay 2026-II. El experimentado lateral izquierdo sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el compromiso disputado en el estadio Atanasio Girardot.

La acción se presentó cuando Fabra tuvo un choque con un jugador del conjunto visitante. De inmediato, el árbitro central solicitó la atención del cuerpo médico para los dos futbolistas involucrados, quienes fueron atendidos sobre el terreno de juego. Por fortuna, la situación no pasó a mayores.

Sin embargo, minutos después del impacto, Fabra tuvo que ser sustituido. Aunque el jugador no presentó complicaciones visibles, su salida estuvo relacionada con el golpe recibido en la cabeza y se tomó como una medida preventiva.

Frank Fabra fue llevado a una clínica por protocolo

Según se conoció este lunes 31 de agosto en el programa Clásico Paisa, el jugador fue trasladado posteriormente a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes. La decisión se tomó como parte del protocolo establecido ante este tipo de golpes.

Las pruebas médicas entregaron buenas noticias para el conjunto antioqueño. Los exámenes confirmaron que Frank Fabra se encuentra en perfecto estado, por lo que no tendría inconvenientes para continuar con sus actividades deportivas y estar disponible para los próximos compromisos.

El lateral es una pieza importante para el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea y uno de los jugadores habituales en la formación titular. Fabra, quien también pasó por Boca Juniors, Deportivo Cali y la Selección Colombia, cuenta además con un fuerte respaldo de los aficionados del ‘Poderoso’.

DIM sigue firme en la pelea por el título

La tranquilidad alrededor del estado de salud de Fabra se suma a la buena actualidad deportiva del Medellín. El conjunto antioqueño consiguió una importante victoria por 2-1 frente a Llaneros, resultado que le permite mantenerse como uno de los equipos que aspiran a pelear por el título de la Liga BetPlay 2026-II.

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Aunque todavía queda camino por recorrer y la competencia será exigente, el equipo de Luis Amaranto Perea empieza a perfilarse como uno de los candidatos para luchar por la estrella de fin de año. Ahora, el objetivo será mantener el buen rendimiento y contar nuevamente con Fabra en plenitud de condiciones.

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