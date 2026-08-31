Sebastián Cáceres apunta a Europa a horas del cierre del mercado de fichajes

El defensa uruguayo podría firmar con el Celta de Vigo en las próximas horas; el club español buscaría hacer una última oferta

Sebastián Cáceres podría salir del América | Imago7

El mercado de fichajes en España está por terminar, pues este martes 1 de septiembre serán las últimas horas para hacer movimientos. Es por esto que algunos equipos aceleran en la búsqueda de jugadores y eso podría afectar a la Liga MX. El tema específico es el de Sebastián Cáceres, quien desde hace un tiempo ha sonado como posible baja del América, pues diversos equipos en Europa han presentado interés en ficharlo.

Este mercado fue el Celta de Vigo quien presentó una oferta formal, aunque no llegaron a un acuerdo en días anteriores. Sin embargo, el cuadro español buscaría hacer una última oferta por el defensa central uruguayo para poder adquirirlo en el cierre del mercado.

Según informan desde España, el tema estaría avanzado y el Celta estaría confiado en poder adquirir a Cáceres por una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

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Un punto importante en este tema es que Sebastián Cáceres tiene el deseo de jugar en Europa y se lo hizo saber a la directiva azulcrema desde hace algunos torneos, aunque por distintas circunstancias no se ha podido dar su salida. En esta ocasión, el deseo del uruguayo es el mismo, pues su intención continúa siendo dar el salto al fútbol del Viejo Continente.

Además, hay un punto importante en todo este tema, ya que Cáceres termina contrato con el América en el verano del 2027 y en caso de no venderlo en este periodo de transferencias, podría negociar para llegar gratis a algún equipo a partir del mes de enero.

Cáceres, de 27 años de edad, registra 180 minutos en el presente torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El central disputó los 90 minutos en la jornada 3, durante la victoria de 3-0 sobre Santos Laguna; y completó el encuentro de la fecha 5, en el triunfo de 1-2 sobre Juárez.

El nacido en Montevideo pondría fin a su etapa con el conjunto de Coapa, al que llegó en el Clausura 2020. Desde entonces formó parte del tricampeonato de Liga MX, además de ganar el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX, ambas en 2024.

Con el América, Cáceres acumula 209 partidos, cuatro goles y dos asistencias, así como 34 tarjetas amarillas y una expulsión. En el acumulado, son 16 mil 994 minutos.

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