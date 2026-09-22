Lamine Yamal, en plena campaña para el balón de Oro: “Ganar el Mundial y mi forma de jugar son mis principales argumentos”

El joven futbolista del Barcelona da sus motivos para obtener el máximo galardón del fútbol

Lamine Yamal va con todo por el Balón de Oro. | Reuters.

Lamine Yamal habló sobre sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro y aseguró que su principal argumento para competir por el premio no está únicamente en sus números, sino en la forma en la que entiende el fútbol y en la capacidad de generar emociones dentro del campo.

El delantero del FC Barcelona explicó que, desde su perspectiva, el galardón debe reconocer al jugador diferente, aquel que provoca que los aficionados quieran ver un partido por su manera de jugar. Para el futbolista español, las estadísticas no son el único elemento que define al mejor jugador del año.

“Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así, que son diferentes, que hacen sonreír cuando los ves jugar”, señaló Yamal durante una entrevista con L’Équipe. El atacante del conjunto azulgrana puso como referencia a dos figuras históricas del Barcelona para explicar su concepto del premio.

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El futbolista de 19 años afirmó que quienes siguen el fútbol conocen los argumentos que presenta para aspirar al reconocimiento individual. Yamal destacó que su estilo de juego representa su principal fortaleza, además de los títulos colectivos que ha conseguido con el Barcelona y con la selección española.

“Entro al campo, disfruto, juego bien, juego como quiero jugar. Afortunadamente, también he podido ganar muchos títulos con el Barça y, últimamente, he podido ganar el título más importante, que es la Copa del Mundo con mi selección. Pero más que todo eso, creo que mi forma de jugar es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente”, explicó el atacante.

Yamal también señaló que el rendimiento individual debe estar acompañado por los resultados del equipo. Para el jugador del Barcelona, un futbolista destacado es aquel que ayuda a que su conjunto consiga victorias y objetivos importantes durante la temporada.

El extremo español atraviesa una etapa en la que ha ganado protagonismo con el Barcelona y con la selección española. En la entrevista, explicó que mantiene la intención de seguir compitiendo y buscar más títulos, tanto en el plano colectivo como personal.

Además de hablar sobre el Balón de Oro, Yamal se refirió a la atención que recibe fuera de la cancha. El futbolista aseguró que intenta mantener una vida normal junto a su familia y concentrarse en su trabajo dentro del fútbol.

El jugador del Barcelona también explicó que ha aprendido a manejar los comentarios y rumores que aparecen sobre su figura. Su objetivo, indicó, es mantenerse enfocado en los entrenamientos y en los partidos.

Con sus actuaciones y los títulos obtenidos, Lamine Yamal se mantiene dentro de la conversación alrededor del Balón de Oro. El atacante considera que su manera de jugar representa el elemento que lo distingue frente a otros candidatos al reconocimiento.

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