La AFA despide a Lionel Messi con un emotivo video: “El último tango”

La Asociación del Fútbol Argentino repasó más de dos décadas del capitán con la camiseta albiceleste con goles, títulos y mejores momentos

Messi se despide de la selección de Argentina. | Reuters

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con un video que repasa más de dos décadas de relación entre el futbolista y la camiseta albiceleste. El material aparece antes del partido frente a Benín, programado para este martes 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Bajo el concepto “El último tango”, la AFA eligió una frase para acompañar las imágenes del capitán: “El último tango tenía que ser en Argentina”. El video plantea que el cierre de la etapa de Messi con la selección debía producirse ante el público argentino, después de que el futbolista anunciara su retiro internacional el pasado 31 de agosto.

El recorrido comienza con imágenes de los primeros años de Messi en las categorías infantiles de Newell’s Old Boys y continúa con su paso por las selecciones juveniles de Argentina. Uno de los momentos que aparecen es el Mundial sub 20 de 2005, torneo que ganó el conjunto argentino con Messi como parte del plantel.

El video de la AFA repasa los títulos de Messi con Argentina

El material también recuerda los campeonatos que cambiaron la etapa de Messi con la selección mayor. Argentina conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024 con el número 10 como capitán.

La producción reúne goles, festejos, partidos y momentos de Messi durante su recorrido internacional. Una ausencia en el video es la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, competencia en la que Argentina se quedó con el título y Messi formó parte del equipo sub 23.

La despedida llega después del Mundial de 2026, torneo en el que Argentina alcanzó otra vez la final. Messi terminó la competencia con ocho goles y cuatro asistencias, actuación que también lo colocó entre los nominados al Balón de Oro a los 39 años.

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¿Cuándo será el último partido de Lionel Messi con Argentina?

El cierre está programado para este martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. La AFA preparó actividades alrededor del encuentro, entre ellas el Fan Fest “Gracias, Leo”, que tendrá transmisión del partido, música y actividades para los aficionados.

Antes de este último compromiso, Messi registra 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias con la Selección Argentina, de acuerdo con los números publicados por la propia AFA. También ocupa el primer lugar histórico del seleccionado tanto en apariciones como en anotaciones.

El vínculo con la selección mayor comenzó en 2005 y atravesó seis Copas del Mundo. Después de las derrotas en distintas finales durante la primera parte de su trayectoria, Messi consiguió cuatro títulos con la selección absoluta entre 2021 y 2024 y llegó nuevamente a una final mundialista en 2026.

Ahora, “El último tango” funciona como la pieza elegida por la AFA para acompañar el cierre de esa etapa. El partido contra Benín será la última ocasión en la que Messi vista la camiseta de Argentina después de más de 20 años con las selecciones nacionales.