Posibles alineaciones de Llaneros vs Fortaleza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este es un encuentro que se anticipa como parejo, pues ninguno de los dos equipos ha caído en el naciente campeonato.

Llaneros y Fortaleza llegan invictos a su choque.

Ya está en marcha la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es momento de ver un choque de dos equipos que todavía no han caído en el naciente campeonato. La ciudad de Villavicencio se alista para el duelo entre Llaneros y Fortaleza. Se sabe que son dos equipos jóvenes en la institucionalidad del fútbol profesional colombiano y que buscan reconocimiento de sus condiciones en cada salida.

Alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Néider Ospina, Marlon Sierra, Kelvin Osorio; Yorleys Mena, Luis Miranda y Jhon Vásquez. D.T.: José Luis García.

Alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Fortaleza: Michael Barragán; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Juan Camilo Castillo; Sebastián Navarro, Leonardo Pico, Santiafgo Vivas; Ítalo Montaño, Teun Wilke y Jhon Solís. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El partido de la tercera jornada se jugará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé este martes, 4 de agosto, a las 4:10 p.m. La transmisión va a estar en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. Quien tenga una suscripción activa en la plataforma Win Play también podrá acceder vía streaming.

Últimos cinco partidos de Llaneros

30.07.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Llaneros.

24.07.2026 | Llaneros 1-0 Deportivo Pereira.

27.05.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Llaneros.

20.05.2026 | Llaneros 3-1 Patriotas.

11.05.2026 | Millonarios 1-0 Llaneros.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

31.07.2026 | Fortaleza 0-0 Deportivo Pereira.

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza.

29.05.2026 | Cúcuta Deportivo 0-0 Fortaleza.

20.05.2026 | Fortaleza 1-1 Orsomarso.

11.05.2026 | Independiente Medellín 1-0 Fortaleza.

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