James Rodríguez y su futuro incierto: ¿En qué equipo va a jugar esta temporada?

James Rodríguez sigue como agente libre tras su salida del Minnesota United y la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Su futuro es incierto.

James Rodríguez en el Mundial 2026 | Reuters

Pasan los días y todavía no se tiene certeza del próximo equipo de James Rodríguez, esto tras su salida del Minnesota United. El cucuteño no tiene por ahora acuerdo con ninguna escuadra y eso llama la atención, pues se esperaba que tras el Mundial 2026 estuviera ya de nuevo en las canchas.

Recordemos que el ’10’ solo estuvo por un par de meses en el club estadounidense, movimiento que hizo en su momento pensando en la Copa del Mundo. Cuando la Selección Colombia quedó fuera del torneo en los octavos de final, unos días después se supo que quedó como agente libre.

Arranca el mes de agosto y todavía no hay señales claras de dónde va a jugar James, situación que genera incertidumbre sobre su futuro. Inclusive son pocos los rumores que lo vinculan a alguna institución, pues lo último que salió a la luz pública era que podía regresar al fútbol mexicano.

Una puerta cerrada

Por estos días se dijo que el América de México estaba interesado en hacerse con el volante, al punto que supuestamente el colombiano veía viable bajar sus pretensiones económicas. Sin embargo, la prensa de ese país desmintió ese murmullo y todo indica que Rodríguez no está entre los planes de dicha escuadra.

Por otra parte, en redes sociales también ha estado inactivo, lo que tampoco da detalles de su futuro futbolístico. Vale la pena mencionar que se ha dicho que el cucuteño podría contemplar un retiro, pero se debe hacer claridad que en ningún momento él ha expresado eso y que no es una opción real.

De momento queda esperar si por estos días llega alguna información importante con respecto a su rumbo deportivo, ya que por ahora no hay claridad. Eso sí, su valor en el mercado viene en descenso debido a su falta de continuidad. Tomando como referencia el portal Transfermarkt, al día de hoy está tazado en 1,50 millones de euros.

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