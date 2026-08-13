Sin acuerdo por Rodri: el Manchester City rechaza la segunda oferta del Barcelona

Reportes desde Inglaterra aseguran que los citizens quieren más millones para buscar a Enzo Fernández

El City rechaza la segunda oferta del Barça por Rodri | REUTERS/Amanda Perobelli

El fichaje de Rodri es una de las novelas del verano en el mercado que sigue sin resolverse. El capítulo de este jueves 13 de agosto, según información de medios ingleses, es que el Manchester City rechazó la segunda oferta del FC Barcelona por el capitán de la selección española y Balón de Oro del último Mundial.

Según información del Times, el Barcelona ofreció 65 millones de euros por Rodri, con quien tiene ya pactado los términos de su contrato. El tema es que el acuerdo entre clubes no se concreta.

La oferta segunda oferta del Barça fue 20 millones mayor que la primera, pero el equipo inglés pretende ingresar entre 70 y 80, buscando hacer caja para hacerse con Enzo Fernández, por quien el Chelsea pide 140 millones. Según Sky Sports, la situación podría cerrarse si el equipo culé ofrece par de millones más, al saber que el jugador quiere llegar al Camp Nou.

Resta el mes de agosto para que los equipos lleguen a un acuerdo por Rodri. El mercado de fichajes de LaLiga cierra el 1 de septiembre, 24 horas después de que cierre la ventana de fichajes en la Premier. La única de las partes que tiene prisa es el City, debido al ultimatum que le puso el Chelsea para hacerse con Enzo.

Rodri, según Sky Sports, no va a forzar su salida, pensando en que puede negociar gratis su salida a partir del 1 de enero ya que su contrato termina el verano del 2027. El Barça tampoco piensa abrir en exceso la chequera por un jugador que llegar a coste cero en unos meses.

El mediocampista reportará el viernes a los entrenamientos del City, que el domingo tiene su primer partido oficial de la temporada, la Community Shield, en lo que será el primer partido del club al mando de Maresca, el sucesor de Guardiola como DT de los sky blues.

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