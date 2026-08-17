Partidos de hoy 17 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol

Publicado por Ramiro Ramirez

La Liga MX, la Liga Femenil y la Liga de Portugal verán el cierre de actividades de sus respectivas jornadas. España, Argentina, Brasil e Inglaterra también tendrán fútbol

Partidos de hoy 17 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol
Benfica se robará los reflectores, y lo podrás disfrutar por nuestra señal

La actividad futbolística de este lunes 17 de agosto tendrá presencia en México, España, Portugal, Inglaterra, Argentina y Brasil, con una agenda que permitirá seguir desde el cierre de la jornada 4 del Apertura 2026 hasta encuentros de ligas europeas y sudamericanas. Dentro del calendario destacan partidos de la Liga MX, la Liga Femenil, además del duelo entre Casa Pia y Benfica de la Liga de Portugal, mismo que podrás seguir por la señal de Claro Sports.

En México, Necaxa recibirá a León a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Victoria. Más tarde, Pachuca se medirá con Puebla a las 21:06 horas en el Estadio Hidalgo. Ambos partidos pondrán punto final a la cuarta fecha del campeonato mexicano.

Por su parte, la Liga Femenil también tendrá actividad durante la tarde y noche. León enfrentará a Querétaro a las 17:00 horas; Toluca recibirá al Atlas a las 18:00 horas; y Santos Laguna jugará frente a Monterrey a las 19:06 horas. Los tres duelos le darán fin a la fecha 3 del certamen.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 4

En España, la atípica jornada 1 continuará su desarrollo, con la celebración del encuentro entre Deportivo La Coruña frente al Elche, programado para las 13:00 horas. Cabe señalar que equipos como Real Madrid, Barcelona, Betis, Villarreal, entre otros no vieron actividad este fin de semana dentro del torneo local, por lo que la fecha 1 del torneo se verá completa semanas después.

Portugal también tendrá presencia en el interés del aficionado este arranque de semana, con el duelo entre Casa Pia AC y Benfica, efectivo por el cierre de la fecha 2, mismo que comenzará a las 13:15 horas, y en el que las Águilas buscarán su primer triunfo de la temporada. El partido podrá seguirse en vivo por Claro Sports, el canal de YouTube de Claro Sports y clarosports.com, por lo que será una de las opciones disponibles dentro de la programación de este lunes.

Finalmente, en Inglaterra, el Cardiff City se enfrentará al Wrexham a las 13:00 horas dentro de la Championship; la Primera División Argentina celebrará cuatro encuentros (Estudiantes RC vs Atlético Tucumán, Lanús vs Independiente, Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia y Gimnasia Mendoza vs Talleres Córdoba), y en Brasil, Internacional recibirá a Remo.

De esta manera, el lunes 17 de agosto ofrecerá partidos desde el mediodía hasta la noche, con la Liga MX como uno de los puntos centrales y con el Casa Pia vs Benfica disponible para seguirse a través de toda nuestra multiplataforma.

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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 17 de agosto

Liga MX

  • Necaxa vs León | 19:00 horas | FOX, FOX One
  • Pachuca vs Puebla | 21:06 horas | FOX, FOX One

Liga MX Femenil

  • León vs Querétaro | 17:00 horas | Tubi, FOX One
  • Toluca vs Atlas | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube
  • Santos Laguna vs Monterrey | 19:06 horas | Tubi, FOX One

LaLiga EA Sports

  • Deportivo vs Elche | 13:00 horas | Sky Sports

Championship

  • Cardiff City vs Wrexham | 13:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 3

Liga portuguesa

  • Casa Pia AC vs Benfica | 13:15 horas | Claro Sports, Claro Sports YouTube y clarosports.com

Primera División Argentina

  • Estudiantes RC vs Atlético Tucumán | 11:45 horas | Disney+ Premium, Fanatiz
  • Lanús vs Independiente | 14:00 horas | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia | 16:15 horas | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Gimnasia Mendoza vs Talleres Córdoba | 18:30 horas | Disney+ Premium, Fanatiz

Serie A Brasil

  • Internacional vs Remo | 17:00 horas | Fanatiz

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