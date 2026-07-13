Francia vs España hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el Mundial 2026

Cómo seguir todos los partidos en la cita mundialista desde Guatemala.

Francia vs España dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que definirá al primer finalista del torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas, con dos selecciones que llegan tras campañas sólidas. Ambos equipos buscarán mantener su nivel en un compromiso de alta exigencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia. Además del pase a la final, estará en juego la posibilidad de acercarse a un nuevo título mundial.

Francia alcanzó esta instancia después de completar un recorrido con resultados consistentes. El conjunto dirigido por Didier Deschamps superó la fase de grupos y luego eliminó a Suecia, Paraguay y Marruecos para instalarse entre los cuatro mejores. En los cuartos de final venció 2-0 a Marruecos gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La selección francesa también destaca por su solidez defensiva en la fase eliminatoria, mientras Mbappé se mantiene entre los máximos goleadores del campeonato y lidera el ataque junto a Michael Olise.

España también llega con argumentos para disputar el pase a la final. La selección superó la fase de grupos como líder y posteriormente dejó en el camino a Austria, Portugal y Bélgica. En los cuartos de final derrotó 2-1 al conjunto belga, con aportes decisivos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. El equipo español ha mostrado control del balón y equilibrio entre defensa y ataque, con Lamine Yamal como una de sus principales referencias ofensivas. El ganador avanzará a la gran final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Francia vs España en Guatemala

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio en el marco de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro marcará la continuidad en la fase de eliminación para el equipo de Didier Deschamps y Luis de la Fuente por un lugar en la final de la máxima cita del fútbol. El compromiso se disputará a las 13:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Francia vs Suecia estará disponible en TIGO Sports, FOX y Canal 11.

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