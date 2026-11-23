México forma parte de la candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar el primer Mundial Femenil de 48 selecciones

México será sede del Mundial Femenil en 2031. | FIFA

México volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo. La candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica fue designada para organizar el Mundial Femenil de 2031, un torneo que marcará una nueva etapa en la historia del fútbol internacional con la participación de 48 selecciones por primera vez.

La designación se realizó este lunes 23 de noviembre de 2026, durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado de manera virtual con la participación de las 211 federaciones miembro del organismo. En la misma reunión se contempló la elección de los anfitriones de la Copa Mundial Femenil de 2035, cuya candidatura y sede corresponde a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

México tendrá la oportunidad de recibir por primera vez partidos de una Copa Mundial Femenil de selecciones mayores, después de haber organizado los Mundiales varoniles de 1970, 1986 y 2026. La nueva designación representa otro capítulo para el país como anfitrión de competiciones internacionales.

¿Cuáles son los cuatro estadios mexicanos propuestos para el Mundial Femenil 2031?

La Federación Mexicana de Fútbol incluyó cuatro estadios distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón dentro del proyecto presentado a la FIFA. Los inmuebles forman parte de una propuesta de 20 escenarios repartidos entre los cuatro países organizadores.

Los recintos mexicanos contemplados son el Estadio Banorte, en la Ciudad de México; el Estadio Akron, en Guadalajara; el Gigante de Acero, en Monterrey; y el Estadio TSM Corona, en Torreón. Los tres primeros recibieron encuentros del Mundial varonil de 2026, mientras que el inmueble de Santos Laguna representa la principal novedad de la candidatura.

La inclusión de Torreón llama particularmente la atención, pues el Estadio TSM Corona podría volver a recibir una competición mundialista de la FIFA 20 años después de haber sido escenario de la Copa Mundial Sub-17 varonil de 2011. Su incorporación permitiría extender la presencia del torneo femenil a una ciudad que no formó parte de las sedes del Mundial de 2026.

¿México podría recibir la final del Mundial Femenil 2031?

El informe de evaluación de la FIFA contempla que el Estadio Banorte, el Akron y el Gigante de Acero reúnen las condiciones para albergar partidos de las rondas finales, incluida la posibilidad de disputar el encuentro por el campeonato. Sin embargo, la distribución definitiva de los partidos todavía deberá establecerse durante el proceso de organización. En el caso del Estadio TSM Corona, la propuesta contempla encuentros hasta la fase de cuartos de final.

¿Cómo será el nuevo formato del Mundial Femenil 2031?

La Copa Mundial Femenina de 2031 será la primera edición con 48 selecciones participantes, 16 más que en el formato utilizado hasta 2027. La competición contempla 12 grupos de cuatro equipos y una fase de eliminación directa que comenzará con 32 representativos nacionales.

La ampliación también elevará la cantidad de encuentros de 64 a 104 partidos, por lo que será la edición más extensa en la historia de la competición. Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica compartirán las responsabilidades de organización, infraestructura, transporte y logística.

La candidatura conjunta superó previamente la evaluación técnica de la FIFA, con una calificación de 4.4 sobre 5, de acuerdo con el informe difundido antes del Congreso Extraordinario. La propuesta también contempla una asistencia superior a 4.5 millones de espectadores, una proyección que dependerá del desarrollo y la comercialización del campeonato.

Con esta designación, México se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista, ahora con el fútbol femenil como protagonista. El siguiente paso será conocer cuáles de los estadios propuestos recibirán partidos y qué encuentros se disputarán en territorio nacional.