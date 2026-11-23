Roberto García Orozco le dio una nota aprobatoria a casi todas las decisiones arbitrales que sucedieron en la jornada 17 de este fin de semana

La temporada regular de la Liga MX terminó este fin de semana y, pese a las clásicas polémicas que se presentan jornada a jornada, para Roberto García Orozco, analista de Claro Sports, el arbitraje de la jornada 17 del Apertura 2026 tuvo una nota aprobatoria, gracias al trabajo de los árbitros centrales, quienes habrían tomado mayoritariamente las decisiones correctas sobre el terreno de juego.

De acuerdo con el analista de Claro Sports, el balance del arbitraje en la última fecha del fútbol mexicano es positivo. Aunque hubo seis revisiones en el VAR, cinco de ellas habrían sido correctas, con excepción de lo ocurrido en la victoria de Tijuana ante Atlante en el Estadio Caliente. Sin embargo, aunque la decisión arbitral influyó en el desarrollo del encuentro, no modificó el resultado.

La polémica arbitral en el encuentro entre Xolos y Potros se centró en una posible expulsión que el árbitro central dejó pasar durante el primer tiempo. Jesús ‘Pue’ Gómez cometió una dura entrada sobre Martín Sarrafiore, con un pisotón que, a juicio de nuestro especialista, ameritaba la tarjeta roja directa por la fuerza de la acción y el riesgo para la integridad del futbolista azulgrana. Sin embargo, el silbante no sancionó la infracción con la máxima amonestación y el VAR tampoco intervino. La controversia aumentó en la segunda mitad, cuando el colegiado señaló un penal a favor de los fronterizos, que Gilberto Mora convirtió al minuto 76 para sellar el triunfo por 1-0.

“Es tarjeta roja. Es una acción en la que el defensor ya no tiene ninguna posibilidad de disputar el balón. El balón ya está a un par de metros adelante y le da una patada a Sarrafiore entre el muslo y la rodilla. No tiene tanta fuerza, pero es una acción de conducta violenta. El árbitro califica la acción en el terreno de juego con tarjeta amarilla por una acción temeraria, pero me parece que el mayor error es del VAR, porque el árbitro se equivoca en su apreciación en el terreno de juego, pero el VAR sí tenía tomas contundentes para analizar y llamar a una revisión de Quintero para que expulsara al jugador del Atlante”, indicó el experto arbitral. “Obviamente, esta acción influye en el desarrollo del partido porque ocurrió al minuto 21 del primer tiempo”.

Roberto García Orozco considera que, en términos generales, el buen desempeño arbitral de la jornada 17 genera expectativas positivas de cara a la Fiesta Grande del fútbol mexicano, que comenzará esta semana con los cuartos de final.

“Esperemos una gran Liguilla. Esperemos también que los árbitros trabajen esta semana, sobre todo en situaciones donde puedan tener mayor consistencia. Ayer, en el partido de Cruz Azul y Chivas, me gustó la personalidad de Daniel Quintero al mostrar tarjetas por desaprobaciones. Creo que esa es la línea que tienen que seguir los árbitros. Esperemos ver a los mejores y tener buenos trabajos para esta Liguilla”, declaró Roberto García Orozco en Peloteando de Claro Sports.

La jornada 17 también fue determinante para el balance de tarjetas del torneo. Querétaro fue el equipo con más expulsiones, con tres tarjetas rojas y 49 amarillas. Monterrey registró 34 amonestaciones y ocho expulsiones, mientras que Pumas, ya eliminado, terminó con 32 tarjetas amarillas y ocho rojas. Pachuca acumuló 47 amarillas y tres expulsiones. Por su parte, León figura entre los equipos más castigados con tarjetas rojas, con 37 amonestaciones y seis expulsiones. Atlas presenta una cifra similar, con 32 amarillas y seis rojas, mientras que América cerró el torneo con 38 amonestaciones y cuatro tarjetas rojas.