Jude Bellingham rompe el silencio tras la eliminación de Inglaterra y envía un mensaje de unidad a la afición

El mediocampista rompió el silencio tras la eliminación de Inglaterra, agradeció a la afición y pidió mantener la unidad para volver más fuertes

El jugador merengue compartió un emotivo poema | Reuters

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 frente a Argentina dejó una profunda decepción dentro del plantel dirigido por Thomas Tuchel. Tras permanecer en silencio durante más de un día, Jude Bellingham decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a los aficionados que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo.

El mediocampista del Real Madrid compartió una publicación en Instagram en la que reconoció que le resultó complicado expresar lo ocurrido después de la derrota. Además de agradecer el respaldo de los seguidores ingleses, hizo un llamado para mantener la unión mostrada durante el torneo, convencido de que esa será la base para volver a competir por un título internacional.

La selección inglesa llegó a tener ventaja en el marcador durante la semifinal disputada ante Argentina, pero terminó cayendo por 2-1 tras la remontada de la Albiceleste en los minutos finales, resultado que la dejó fuera de la pelea por el campeonato y la envió al partido por el tercer lugar.

El emotivo mensaje de Jude Bellingham tras la eliminación

Bellingham publicó una fotografía visiblemente afectado sobre el césped y acompañó la imagen con un mensaje de agradecimiento y esperanza para los aficionados ingleses. “Me costó mucho encontrar las palabras adecuadas para describir lo de ayer y las últimas semanas, pero esto resume perfectamente lo que sentimos gracias a nuestro conductor en Kansas. Gracias por el increíble apoyo desde casa y a todos los que gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos y alentarnos. No permitan que la unión y el cariño que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos unidos podemos lograr grandes cosas… ¡Y lo haremos! ¡Los quiero!”

El futbolista también compartió un poema que recibió durante la concentración de Inglaterra en Kansas, texto que consideró capaz de reflejar el sentimiento del grupo después de quedar eliminado del torneo. Diversos compañeros y aficionados respondieron a la publicación con mensajes de respaldo hacia el volante de 23 años.

Inglaterra busca cerrar el Mundial con un triunfo

Pese al golpe que representó quedarse fuera de la final, Inglaterra todavía tiene un compromiso por disputar en la Copa del Mundo. El conjunto de Thomas Tuchel enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar con el objetivo de despedirse del torneo con una victoria.

Durante el Mundial, Bellingham fue uno de los referentes del combinado inglés, tanto por su producción ofensiva como por su liderazgo dentro del campo. Sin embargo, la remontada de Argentina puso fin al sueño de disputar la final y obligó al mediocampista a dirigir un mensaje de agradecimiento y confianza hacia el futuro de la selección.

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