México Femenil clasificó al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 tras vencer a Haití. Consulta las fechas de ambas competencias y su próximo partido

El calendario está marcado para el Tri Femenil | Imago7

La Selección Mexicana femenil puso fin a dos ausencias que marcaron su historia. El equipo dirigido por Pedro López consiguió su clasificación a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, tras derrotar 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Femenil de la Concacaf 2026.

Un doblete de Jacqueline ‘La Maga’ Ovalle y las anotaciones de Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes le permitieron al Tricolor asegurar su presencia en las dos competencias internacionales. México regresará a una Copa del Mundo después de 12 años y a unos Juegos Olímpicos tras 24 años de ausencia.

El conjunto nacional no disputaba una justa mundialista desde Canadá 2015, mientras que su única participación en el torneo olímpico de fútbol femenil se remonta a Atenas 2004. Ambas rachas llegarán a su fin en un periodo de crecimiento para la disciplina en México, impulsado por la consolidación de la Liga MX Femenil y la presencia de futbolistas mexicanas en el extranjero.

Con los dos boletos asegurados, la Selección Mexicana todavía tiene la oportunidad de conquistar su primer título del Campeonato Femenil de la Concacaf. Además, el combinado nacional conocerá antes de que termine el 2026 a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde jugará México el próximo Mundial Femenil de la FIFA?

La Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 se disputará del jueves 24 de junio al domingo 25 de julio de 2027, con la participación de 32 selecciones nacionales y un total de 64 partidos. Será la décima edición del certamen y la primera que se celebre en territorio sudamericano.

México conocerá las fechas, horarios y sedes de sus compromisos después del sorteo de la fase de grupos. Brasil contará con ocho ciudades anfitrionas para la competencia: Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife y Salvador.

El Estadio Maracaná de Río de Janeiro albergará tanto el partido inaugural como la final del Mundial Femenil. Para el Tricolor, esta representará su cuarta participación en una Copa del Mundo, después de sus apariciones en Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial Femenil Brasil 2027?

La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial Femenil Brasil 2027 se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026 a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Durante la ceremonia quedarán definidos los ocho grupos de cuatro selecciones que integrarán la primera fase del torneo.

La distribución de los equipos en los cuatro bombos se determinará con base en el Ranking Mundial Femenil de la FIFA que se publicará el lunes 7 de diciembre. En ese momento, México conocerá su posición para el sorteo, en el que también se incluirán tres plazas reservadas para las selecciones que superen el repechaje intercontinental de 2027.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos en Los Angeles, a los que México Femenil ya clasificó?

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 se celebrarán del viernes 14 al domingo 30 de julio de 2028. Sin embargo, el torneo de fútbol femenil comenzará tres días antes de la ceremonia de inauguración, el martes 11 de julio, y concluirá el sábado 29 del mismo mes con la disputa de la medalla de oro en el Rose Bowl de Pasadena.

La próxima edición de la justa olímpica contará con 16 selecciones en la rama femenil. México buscará superar lo realizado en Atenas 2004, cuando alcanzó los cuartos de final en la que, hasta el momento, ha sido su única participación en la competencia.

El boleto olímpico del Tricolor quedó asegurado gracias a la combinación de resultados en los cuartos de final del Campeonato Femenil de la Concacaf. La presencia de Estados Unidos entre los cuatro semifinalistas garantiza la clasificación de México, Canadá y Jamaica, debido a que el conjunto estadounidense ya cuenta con su plaza como anfitrión de Los Ángeles 2028.

¿Cuándo juega México las semifinales del Campeonato Femenil de la Concacaf?

La Selección Mexicana femenil regresará a la actividad el próximo martes 1 de diciembre de 2026, cuando enfrente a Canadá a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Texas, Estados Unidos. El conjunto canadiense consiguió su clasificación a las semifinales tras golear 4-0 a Panamá.

En caso de superar a Canadá, las dirigidas por Pedro López disputarán el título frente al ganador del encuentro entre Estados Unidos y Jamaica. La final se celebrará el sábado 5 de diciembre a las 17:30 horas, mientras que el partido por el tercer lugar tendrá lugar ese mismo día a las 14:00 horas. Ambos compromisos se desarrollarán en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.