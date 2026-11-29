El entrenador de la selección mexicana femenil reconoció el trabajo de cuatro años y agradeció el respaldo de los clubes, la afición y su equipo

Pedro López alaba el resultado de México | Imago 7

Pedro López celebró la clasificación de la Selección Mexicana Femenil a la Copa Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, tras vencer a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W. En conferencia de prensa, el entrenador español habló sobre el significado de conseguir ambos boletos después de cuatro años de trabajo al frente del Tricolor, reconoció la labor de las personas involucradas en el proyecto y aseguró que el equipo todavía tiene objetivos por cumplir.

“Creo que lo hemos conseguido como equipo, todos y todas, ustedes también, al sumar para poder llegar a este punto. Realmente sabíamos que México se lo merecía y había que demostrarlo en la cancha. El día de hoy se dio después de mucho trabajo, de muchas ilusiones, de muchos sueños. Estamos en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo, pero sabiendo que es un paso intermedio a donde queremos llegar en la evolución del fútbol femenil de México”.

El seleccionador reconoció la participación de los clubes de la Liga MX Femenil en el desarrollo de las futbolistas, así como las facilidades que tuvo el equipo nacional para preparar el encuentro ante Haití.

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“Pensamos que son muestras de lo que está pasando en México, del trabajo que se está haciendo en México y en todos los clubes. Desde aquí dar las gracias también a todos los entrenadores y a todos los clubes de la Liga MX que están apostando por el fútbol femenil y se ha mostrado en el día de hoy. Sin ellos esto no sería posible. Además, partimos con ventaja, ya que empezamos esta concentración antes. Nos dieron ese espacio para poder trabajar. Cuando llegábamos al partido de hoy, os prometo que yo sentía que todo funcionaba como un reloj, todo en su momento, en sus sensaciones”.

Con la clasificación asegurada, López puso la mirada en Canadá, rival al que enfrentará México en las semifinales del Campeonato Concacaf W. “Ahora nos queda ir a por Canadá al siguiente partido, porque creo que realmente todo lo que está sucediendo en México se merece situaciones y escenarios más elevados. El próximo objetivo que tenemos es Canadá. Tenemos que recuperar bien a nuestras jugadoras y con la ilusión de poderles dar una nueva alegría el día martes”.

El entrenador recordó lo que sucedió en la banca de la selección mexicana cuando faltaban unos minutos para que concluyera el encuentro y se concretara la clasificación.

“Por suerte íbamos con dos goles por encima. Ya cuando quedaban dos minutos empecé a felicitar al gran cuerpo técnico que tengo. Realmente son ganadores de esta clasificación. También a las jugadoras que estaban en la banca. Me senté a disfrutar. Ya me habían escuchado que hasta que no pitara el árbitro, yo no me iba a confiar. Es un proceso tan largo de cuatro años, con tanto trabajo, con tantas emociones, con tantas personas involucradas, que no sé si es justo o no que solamente en un día se pueda conseguir. Me senté y me puse a ver a las jugadoras, me puse a ver a toda la gente, al público de hoy, para disfrutarlo, porque muchas veces los entrenadores no podemos disfrutar del fútbol”.

Pedro López recuerda a las tres mujeres que cambiaron su vida

Al hacer un balance de su gestión al frente del Tricolor, el estratega recordó cómo llegó a México después de conquistar la Copa del Mundo sub 20 con España en 2022. López dedicó parte de su intervención a su madre, a su esposa y a Andrea Rodebaugh, quien le brindó la oportunidad de asumir el cargo.

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“En ese proceso yo puedo decir que ha habido tres mujeres importantes en mi vida. Mi madre falleció hace 14 años. Cuando yo estaba en Costa Rica, justo en el año 2022, se cumplían 10 años de su fallecimiento y ganamos con España la Copa del Mundo sub 20. En ese momento tenía a mi segunda mujer, que es mi esposa y que me ha acompañado y creo que es superimportante, y en ese momento apareció una tercera mujer, Andrea Rodebaugh, que me dio la confianza. Pero yo creo que no éramos conscientes de lo que se podía hacer en México y de lo que íbamos a vivir”.

El técnico también agradeció el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol para incorporar herramientas y personal especializado alrededor de las seleccionadas.

“Me estuvieron apoyando en poner las herramientas que pensábamos que eran lo mejor para el fútbol femenino de México. Yo he vivido procesos similares y sabía que eso era necesario, porque la profesionalización necesita profesionales alrededor de las jugadoras. Ellas abrazaron ese planteamiento poniendo la mejor de las disposiciones y dando los pasos que te van acercando a este tipo de escenarios. Todos esos profesionales han estado unidos y dando lo mejor de cada uno de ellos para poder estar en una Copa del Mundo, porque todos lo soñamos”.

López reconoció que durante los días previos al encuentro procuró contener sus emociones para no transmitirlas a las futbolistas.

“En ese trabajo y ese día a día, que empieza con el amor de las personas que tienen la confianza en mí, resulta que se ha trasladado al público y a los medios que están aquí, generando un sentimiento y una identidad que realmente te emociona. Les prometo, y no lo he querido mostrar porque creo que no era lo mejor para las jugadoras, que los últimos días llevo con la lágrima en el ojo constantemente por poder vivir el día de hoy, por poder vivir la emoción de este país, porque se siente la unión del público, de las familias, de los clubes, de la Liga, de la Federación, de todos los profesionales. Se hizo justicia con el resultado de hoy, porque pienso que toda esa gente no se podía quedar sin una Copa del Mundo”.

Las jugadoras, el centro del proyecto de Pedro López

El seleccionador explicó cómo ha trabajado con las futbolistas durante su gestión, incluidas aquellas que no formaron parte de la convocatoria para el Campeonato Concacaf W. Además, destacó las oportunidades que tendrá México para desarrollar su talento durante los próximos años.

“Con el sentido común y tratándoles de ayudar siempre. Ellas han sido el centro de este proyecto y todas las personas que hemos trabajado a su alrededor ha sido para poder ayudarlas. Se van a encadenar tres grandes torneos para alimentar el talento, el nivel competitivo de México. Eso es un cambio impresionante, el poder estar ahí. Creo que es lo que México demanda. El día de hoy y ayer he recibido mensajes de los entrenadores. ¿Sabes lo bonito que es en este mundo que, siendo seleccionador, un entrenador de un club que está con tus jugadoras te mande ese mensaje de corazón porque realmente lo sienten y lo quieren? Es realmente bonito y vamos a tratar de seguirlo alimentando con el siguiente partido”.

El entrenador se refirió al desempeño de Jacqueline Ovalle y al trabajo que realizó la futbolista durante la concentración para recuperar el ritmo de competencia, luego de varias semanas sin disputar un encuentro.

“Ya saben que la llaman la Maga. Creo que, gracias a estas dos semanas, porque saben que llevaba desde el día 1 de noviembre sin competir, ella se pudo involucrar, agarrar el ritmo. Ella tenía el hambre y lo mostraba en cada entrenamiento. Y luego el resto de las profesionales que tenemos alrededor. Aquí tenemos a Gabi, mi asistente, que le ha mostrado cómo poder sacar ventaja contra Haití”.

“¿Han visto el equipo ante un partido como el de hoy, que todos estábamos poniendo como el partido más importante de los últimos 15 años, y no tener el miedo durante esas primeras jugadas, sino poder atreverte? Pues sí, Jacki hoy hizo magia, todos la conocemos y este es el nivel que tiene que seguir teniendo para poder seguir dando alegrías a México”.

La clave de México para superar a Haití

Sobre el planteamiento que permitió conseguir la victoria, Pedro López señaló que la organización defensiva fue uno de los aspectos que trabajó con sus futbolistas durante la preparación del partido.

“Nosotras lo hablamos, que este partido había que ganarlo defendiendo bien, lógicamente. Tienen unas jugadoras determinantes en el centro del campo que pienso que no se les ha visto tanto hoy, algo bueno habrán hecho las jugadoras. También la línea defensiva, que en momentos fue cuestionada, hizo un trabajo excepcional, porque no era tampoco un juego asociativo. En los rebotes, como el primer gol, con los duelos, salían disparadas. Entonces, nosotros necesitábamos una organización colectiva”.

El estratega compartió parte del mensaje que transmitió a las seleccionadas dos días antes del compromiso.

“Yo les dije hace dos días: ‘Den las gracias a sus madres, a sus padres, porque os han dado esas piernas para poder estar ahí, les han dado esos pulmones para dejarlos sin aliento en el día de hoy y porque sus padres les han dado ese corazón’. Sin las piernas, los pulmones y sin el corazón no se hubiera conseguido lo de hoy. Había un equipo enfrente, unas jugadoras físicamente superpoderosas, y lo han conseguido. Ya llevo tiempo diciendo que es un equipo que no se condiciona por quién está enfrente, ellas luchan por otras cosas independientemente de quién esté enfrente”.

Para finalizar, el entrenador compartió una conversación que sostuvo con uno de sus hijos durante el verano y habló sobre el vínculo que ha construido con México a lo largo de su etapa como seleccionador.

“Viajando este verano con mis hijos, el pequeño, en una de las conversaciones que hablamos a veces de los sentimientos, decía que nunca había visto llorar a papá y yo me quedé así. Las emociones en México están a otro nivel. Ya lo he dicho varias veces. Creo que realmente todo el mundo se merece momentos como hoy, todos los mexicanos, todas las mexicanas”.