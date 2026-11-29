La futbolista admitió que el cansancio la hizo cuestionar su continuidad antes del boleto olímpico ante Haití

Corral durante el 2026 con la selección femenil | Imago7

La Selección Mexicana terminó con más de dos décadas de ausencia olímpica al vencer 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, resultado que aseguró los boletos al Mundial de Brasil 2027 y a Los Angeles 2028. Después del encuentro y en palabras para adictosalfutbolmx, Charlyn Corral expuso la etapa de desgaste que atravesó antes de recibir esta nueva oportunidad con el equipo nacional y admitió que llegó a cuestionarse si debía continuar en el fútbol.

La delantera ingresó durante la recta final del partido disputado en Mansfield, Texas, y formó parte del plantel que devolvió a México al torneo olímpico femenil por primera vez desde Atenas 2004. “Estoy muy feliz. Volteo hacia atrás, recuerdo todo lo que he vivido y nunca imaginé que el fútbol y la vida me darían otra revancha para estar en una eliminatoria mundialista”, declaró tras la clasificación.

Corral explicó que la incertidumbre ha acompañado su trayectoria y que afrontó este proceso sin dar por segura otra convocatoria. “Siempre he vivido la vida al límite, sin saber si tendría otra oportunidad. Estoy muy agradecida con la vida y con Dios por permitirme formar parte de este proceso”, señaló la atacante, quien en octubre recibió en Londres el Trofeo Gerd Müller en la ceremonia del Balón de Oro 2026 después de completar un periodo de 49 goles en 49 partidos.

Charlyn Corral deja en suspenso su presencia en Brasil 2027

Aunque la victoria también colocó a la Selección Mexicana en el Mundial de 2027, Corral evitó asegurar que estará en la convocatoria definitiva. “No sé si vaya al Mundial. Ojalá que sí. Si me toca estar en ese tercer Mundial en lo personal, que sea el mejor para Charlyn y para la historia de México; si no estoy, que también sea lo mejor para México”, afirmó, al colocar el objetivo colectivo por encima de su continuidad.

La futbolista calificó este periodo como “un año muy loco, pero muy bonito” y aseguró que permanecerá entre los más importantes de su carrera. La clasificación llegó después de una temporada en la que obtuvo el título con Pachuca, encabezó la producción ofensiva de la Selección Mexicana durante las eliminatorias.

Sin embargo, Corral reconoció que antes de recibir el premio en Londres atravesó un momento marcado por el cansancio físico y mental. Definió el galardón como “el impulso que necesitaba” cuando se preguntaba hasta dónde debía seguir o si era momento de hacerse a un lado. La distinción modificó ese escenario y le permitió recuperar la motivación en una etapa en la que su continuidad había dejado de parecerle segura.

La atacante explicó que el reconocimiento internacional también le permitió repetirse: “Tú puedes, puedes más, sigue adelante”. Corral sostuvo que decidió valorar y conservar ese logro por el momento en el que llegó, no solamente por la distinción deportiva. El Trofeo Gerd Müller apareció cuando el desgaste la había llevado a considerar un paso al costado.

Corral también atribuyó su decisión de continuar al respaldo que recibió fuera de la cancha. “Todo ese apoyo que he recibido de la gente me ha motivado a darme cuenta de que no soy invisible, que la gente me sigue, que me apoya y me ha motivado a no tirar la toalla”, expresó. La delantera cerró su mensaje sin garantizar su presencia en Brasil 2027, pero reafirmó que su prioridad será el bienestar de México, participe o no en el torneo.