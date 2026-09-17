¡Gol al 88’ y boleto a cuartos! Colombia elimina a Polonia en el Mundial Femenino sub 20

La ‘Tricolor’ ya piensa en su próximo rival, de cuartos de final, que es Nigeria, este domingo 20 de septiembre.

Colombia sub 20 vs Polonia femenino | FCF.

La Selección Colombia consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final del Mundial Femenino sub 20 2026 después de derrotar 1-0 a Polonia en los octavos de final. El equipo colombiano necesitó esperar hasta el minuto 88 para encontrar el gol que terminó con la resistencia de la selección anfitriona.

El partido se mantuvo sin goles durante prácticamente todo el tiempo reglamentario. Colombia buscó generar oportunidades ante una Polonia que había llegado a los octavos después de ganar sus tres encuentros de la fase de grupos y que contó con el respaldo de su afición durante el compromiso.

Con el paso de los minutos, el empate 0-0 aumentó la posibilidad de que el encuentro tuviera que definirse en tiempo extra. Colombia mantuvo la búsqueda del arco rival y encontró la diferencia cuando solamente quedaban dos minutos para llegar al 90.

Al minuto 88 llegó el gol de Colombia. La selección sudamericana consiguió romper el empate y establecer el 1-0 que cambió por completo el cierre del encuentro. Polonia quedó obligada a buscar una respuesta inmediata para evitar su eliminación del Mundial.

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Los últimos minutos estuvieron marcados por el intento de la selección anfitriona de conseguir el empate. Colombia defendió la ventaja durante el cierre y consiguió mantener su portería sin goles hasta el silbatazo final, que confirmó su presencia entre las ocho mejores selecciones del torneo.

El triunfo también permitió a Colombia eliminar a una Polonia que había llegado a esta instancia con paso perfecto. La anfitriona había superado la fase de grupos con tres victorias, pero su recorrido terminó ante una selección colombiana que aprovechó una de sus oportunidades en el tramo final.

Colombia vuelve así a instalarse en los cuartos de final de un Mundial Femenino Sub-20, instancia que también alcanzó en las ediciones de 2022 y 2024. El equipo dirigido por Carlos Paniagua mantiene su recorrido en Polonia y ahora tendrá una nueva oportunidad de buscar un lugar entre las cuatro mejores selecciones de la competencia.

El siguiente obstáculo será Nigeria, que espera a Colombia en los cuartos de final. Después de sobrevivir a un partido de eliminación directa que se resolvió con un gol al minuto 88, la selección colombiana continuará su camino en el Mundial Femenino Sub-20 2026 con la posibilidad de conseguir el boleto a las semifinales.

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