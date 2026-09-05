Marquense vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el partido entre Marquense y Xelajú MC por la séptima jornada del partido por el Torneo Apertura de Guatemala.

Marquense Xelaju MC, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Marquense y Xelajú MC se enfrentan por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Leones buscarán extender su racha de tres victorias consecutivas para seguir acercándose a los primeros lugares, mientras que los Superchivos intentarán aprovechar el impulso de su último triunfo para comenzar a escalar posiciones en la clasificación.

Marquense suma nueve puntos y ocupa el séptimo lugar, producto de tres victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Manuel Naya comenzó el campeonato con tres caídas, pero logró cambiar su situación y ahora acumula tres triunfos consecutivos. Los Leones vencieron 2-1 a Suchitepéquez, Cobán Imperial y Guastatoya, por lo que buscarán mantener la racha frente a su afición y sumar nuevamente de a tres.

Por su parte, Xelajú MC tiene siete puntos y se encuentra en la octava posición, con dos victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto dirigido por Roberto Hernández viene de superar 4-1 a Mixco, resultado que le permitió dejar atrás varios resultados irregulares. Además, tiene un partido pendiente ante Antigua GFC, por lo que buscará aprovechar su visita a Marquense para sumar puntos y acercarse a los equipos que ocupan los primeros puestos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Xelajú MC hoy sábado 5 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Marquense y Xelajú MC será el sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Marquense vs Xelajú MC para la jornada 7, al momento

Ni Marquense ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense : Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Oscar Linton, Arturo Ledesma; Randall Corado, Elio Velásquez, Carlos Santos, David Chuc; Yordin Hernández; Alexis Matta y David Grande. DT : Manuel Naya.

: Gustavo Gutiérrez; Gerardo Gordillo, Oscar Linton, Arturo Ledesma; Randall Corado, Elio Velásquez, Carlos Santos, David Chuc; Yordin Hernández; Alexis Matta y David Grande. : Manuel Naya. Xelajú MC: Estuardo Sicán; Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Raúl Calderón, Kevin Ruiz; Yilton Díaz, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Jorge Aparicio; Yair Jaén y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Marquense vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Xelajú MC:

3 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Marquense | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú MC | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú MC 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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