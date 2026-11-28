Tras vencer a Boca Juniors de Cali en el global por 3-1, los ‘cuyabros’ vuelven a la primera división del fútbol colombiano.

Jugadores del Quindío | Vizzor Image

Deportes Quindío recibió a Boca Juniors de Cali por el partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay 2026-II, compromiso que se llevó a cabo en el Centenario. Recordemos que la ida había quedado 2-0 a favor y ahora restaba la vuelta para definir tanto al campeón como uno de los cupos para la primera categoría del 2027.

Los ‘cuyabros’ también hicieron la tarea en casa y con la igualdad por 1-1 en la ciudad de Armenia, se quedaron con el título de la segunda división y con uno de los tiquetes del ascenso. Tras cinco años en esa categoría, la escuadra ‘cafetera’ está de nuevo en la Liga BetPlay, algo que su hinchada estaba soñando desde hace un rato.

Hay que decir que Boca no se la dejó tan fácil que digamos, pues tras perder en la ida, no había margen de error en la vuelta y el deber ser era remontar la llave. Los caleños metieron presión y al minuto 39 Deiman Cortés puso el primer del encuentro al aprovechar una defensa permisiva y que el arquero rival también descuidó su arco para así picarle la pelota por encima.

Eso colocaba al equipo vallecaucano a solo un tanto de distancia de enviar la serie a los penales, aunque quedaba todavía mucha tela por tejer. Mientras el partido transcurría, Envigado y Real Cartagena estaban pendientes porque su suerte también dependía de ese resultado en Armenia.

Un empate con sabor a título y ascenso

Quindío no entró en el desespero y salió al complemento a buscar revertir la situación. Boca por su parte continuaba plantando cara y en la tarea de conseguir otra anotación. El tema es que el local hizo correcciones dentro del terreno de juego y de a poco empezó a tomar el control del encuentro, limitando lo bueno que hizo el club caleño en los primeros 45′.

José Lloreda, uno de los mejores jugadores de los ‘cuyabros’ este semestre, puso el empate al elevarse por los aires y conectar de cabeza un centro por el sector izquierdo. Eso sí, la jugada se gestó desde una recuperación por la mitad del campo que dejó mal parada a la defensa visitante.

MÁS INFORMACIÓN: Escupitajo y gestos racistas a Dany Rosero en el estadio El Campín manchan el Millonarios vs América

De ahí en adelante realmente el Boca Juniors no volvió a inquietar al Quindío, que ya le dio trámite porque el global 3-1 le daba el título y el ascenso. El juez central Andrés Rojas pitó el final del compromiso y de esa manera los ‘cafeteros’ lograron la hazaña por la cual se prepararon a lo largo del año.

Boca por su parte queda como subcampeón y el otro año deberá intentar de nuevo lograr subir de categoría y conseguir el campeonato. Tener presente que el otro cupo a la Liga BetPlay lo van a definir entre Envigado, campeón del Torneo BetPlay 2026-II, y Real Cartagena, el segundo en la tabla de la reclasificación.

Le puede interesar