La Máquina llega con una ventaja de cuatro goles para definir la clasificación a las semifinales del Apertura 2026

El Cruz Azul tiene una cómoda ventaja ante León | Reuters

Cruz Azul terminó su preparación para el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 con una ventaja que, sobre el papel, le permite mirar la eliminatoria con cierta tranquilidad. Los cuatro goles de diferencia sobre León representan un margen considerable, pero dentro del equipo cementero el mensaje ha sido otro: todavía queda un partido por jugar y no hay espacio para relajarse.

Joel Huiqui y su cuerpo técnico han trabajado en los últimos detalles antes del viaje a Guanajuato, con la intención de administrar la ventaja, pero sin modificar la mentalidad competitiva del equipo. La consigna es evitar cualquier escenario que pueda complicar una eliminatoria que La Máquina tiene encaminada, pero que todavía debe cerrar en la cancha del Estadio Azteca.

En el apartado médico, la principal preocupación pasa por Amaury García, quien presentó una molestia muscular durante la última práctica previa al viaje. Su presencia en la convocatoria no está descartada, aunque dependerá de cómo evolucione y de la valoración que realice el cuerpo médico, prácticamente hasta el último momento.

Una situación similar, aunque con mejores señales, se presenta con Jesús Orozco Chiquete. El defensor tuvo una pequeña molestia muscular, pero logró aparecer en el último entrenamiento de La Máquina. Su disponibilidad abre una posibilidad para el cuerpo técnico, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su participación en el once inicial.

Joel Huiqui tiene dudas para la alineación

Aunque Huiqui todavía no define a los once futbolistas que comenzarán el encuentro ante León en el Estadio Azteca, los ensayos de los últimos días permiten anticipar buena parte de la formación que podría presentar Cruz Azul el domingo 29 de noviembre.

Andrés Gudiño apunta a mantenerse bajo los tres postes. En defensa, Jeremy Márquez estaría acompañado por Willer Ditta y Gonzalo Piovi; mientras que el resto de la estructura defensiva está siendo considerada por el entrenador. La primera interrogante está en la zona central: darle continuidad a Chiquete Orozco, siempre que esté en condiciones físicas, o modificar esa posición para evitar riesgos. Por el costado izquierdo, Omar Campos perfila como una de las alternativas para ocupar la titularidad como ocurrió en la ida.

En el mediocampo, Erik Lira, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez formarían parte de la estructura encargada de darle equilibrio y circulación al equipo. Sin embargo, existe otra decisión que Huiqui todavía debe resolver, tomando en cuenta que Huiqui tiene que darle descanso a algunos de sus jugadores para afrontar lo que resta de la Liguilla.

Durante los entrenamientos, el estratega cementero probó con Andrés Montaño, una alternativa que permitiría darle descanso a José Paradela. La posibilidad no es menor: con una ventaja de cuatro goles, administrar las cargas físicas también forma parte de la planificación. No obstante, Paradela podría repetir en el once inicial y la decisión se tomaría durante la charla técnica.

En ataque, Gabriel Fernández aparece como la principal referencia ofensiva.

Una ventaja que no cambia el mensaje

La situación de Cruz Azul permite pensar en un partido de administración, pero el cuerpo técnico no quiere que esa lectura se traduzca en exceso de confianza. La prioridad es mantener el orden, controlar los momentos del encuentro y evitar que León encuentre espacios para meterse nuevamente en la eliminatoria.

La ventaja existe y es amplia. Las dudas, sin embargo, siguen estando en la alineación y en el estado físico de algunos futbolistas. Huiqui tiene prácticamente definida la estructura de su equipo, pero esperará hasta el último momento para resolver las situaciones de Chiquete Orozco y José Paradela, dos nombres que podrían modificar la fotografía del once titular.

Su desafío ahora no es solamente defender ese resultado, sino demostrar que puede cerrar la serie con la misma concentración con la que construyó su ventaja y así mantenerse como candidato al título y el bicampeonato.