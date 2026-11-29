El ‘Cardenal’ lleva 8 años sin poder vencer al cuadro ‘Verdolaga’ por Liga en el Estadio El Campín y este sábado quiere quitarse la espina.

Directo Santa Fe Vs Nacional/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy, 28 de noviembre del 2026?

La pelota en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, estará rodando a partir de las 07:30 de la noche.

El compromiso se puede ver a través de Win+ Fútbol y Win Play. En Claro Sports también puede enterarse todo lo que suceda en la ciudad de Bogotá.

Alineaciones de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional: así salen a la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Luis Palacios; Daniel Torres, Jhojan Torres, Franco Fagúndez; Emerson Rodríguez, Alexis Zapata y Nahuel Bustos. DT: Federico Mociulsky.

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, Andrés Reyes, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín; Elías Cabrera, James Rodríguez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

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