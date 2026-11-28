El Flow Fest 2026 se celebra este 28 y 29 de noviembre en la CDMX. Consulta los horarios, la cartelera y dónde ver gratis la transmisión en vivo del festival de reguetón

Transmisión Coca Cola Flow Fest | @CocaCola_Flow

El Coca-Cola Flow Fest 2026 celebra una nueva edición este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde exponentes del reguetón, trap, música urbana y regional mexicano se reúnen durante dos jornadas de conciertos que se extenderán hasta la madrugada.

Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P, Manuel Turizo y Yandel Sinfónico forman parte de la programación del festival, que contará con más de 50 artistas distribuidos en cinco escenarios con presentaciones simultáneas durante el último fin de semana de noviembre.

Para quienes no consiguieron boletos o prefieren disfrutar de las presentaciones desde casa, existen buenas noticias, pues Coca-Cola México anunció una transmisión gratuita a través de sus plataformas digitales, sin necesidad de acudir al recinto de la capital mexicana.

La cobertura por internet comenzará durante la tarde de ambos días y se extenderá hasta las primeras horas de la madrugada. A continuación, te compartimos la cartelera completa, los horarios de los artistas, dónde ver el festival en vivo y las alternativas de transporte público para quienes acudan al evento.

Horarios del Día 1 en el Flow Fest 2026, por artistas: cartelera del 28 de noviembre

La primera jornada del festival tendrá como principales protagonistas a Anuel AA, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Chencho Corleone y Tito Double P. Las puertas del recinto abrirán a las 13:00 horas, mientras que las primeras actuaciones están programadas para las 15:00 horas.

Anuel AA será el encargado de cerrar las actividades del escenario principal, con una presentación que comenzará a las 00:45 horas y finalizará a las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre.

Coca-Cola Stage

15:00 horas | Cael Roldán

15:50 horas | Flvckka

16:40 horas | Uzielito Mix

17:45 horas | Kevin Roldán

18:50 horas | Zion

20:05 horas | El Bogueto

21:25 horas | Manuel Turizo

22:50 horas | Grupo Frontera

00:45 horas | Anuel AA

Coca-Cola Sessions

19:35 horas | Eslabón Armado

20:55 horas | Gabito Ballesteros

22:20 horas | Tainy

Sprite Stage

15:25 horas | Alanis Yuki

16:20 horas | Loyaltty

17:20 horas | Ken-Y

18:20 horas | Clarent

19:30 horas | Tokischa

20:45 horas | Ñengo Flow

22:25 horas | Chencho Corleone

23:55 horas | Tito Double P

Dembow Vicky’s

15:00 horas | Lucas Gael

15:45 horas | Tobal MJ

16:35 horas | Lauty Gram

17:20 horas | Seven Kayne

18:20 horas | Eme Malafe

19:25 horas | Legallyrxx

20:25 horas | Six Sex

21:20 horas | C.R.O.

22:25 horas | Sinaka

23:25 horas | Denna La Porri

00:35 horas | MC Davo

Little Caesars Stage

15:10 horas | Pepo Mix

16:05 horas | Ivy Wavy

17:00 horas | Daizak

18:05 horas | Yurgenis

19:00 horas | Maracuyá

19:50 horas | DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero

20:55 horas | Chzter

21:55 horas | Ikoniko

23:00 horas | DJ Ishi

23:50 horas | Mami Pistola

Horario del Día 2 en el Flow Fest 2026, por artistas: cartelera del 29 de noviembre

El segundo día del Coca-Cola Flow Fest 2026 contará con las actuaciones de Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko y Eladio Carrión, además de representantes del reguetón mexicano como El Malilla y Pablito Mix.

Las actividades musicales comenzarán a las 14:45 horas del domingo, mientras que Kali Uchis y Ozuna protagonizarán los últimos conciertos del festival, que concluirá a las 02:00 horas de la madrugada del lunes 30 de noviembre.

Coca-Cola Stage

14:55 horas | Plastikboy

15:45 horas | Jezzy

16:40 horas | FloyyMenor

17:40 horas | J Álvarez

18:45 horas | Alleh

19:50 horas | Tito El Bambino

21:10 horas | Justin Quiles y Lenny Tavárez (Superarte)

22:50 horas | Yandel Sinfónico

00:30 horas | Ozuna

Coca-Cola Sessions

19:30 horas | Matisse

20:35 horas | El Malilla

22:05 horas | Eladio Carrión

Sprite Stage

14:45 horas | GRTSCH

15:30 horas | Natt Calma

16:20 horas | Lencho

17:20 horas | YSY A

18:20 horas | Noriel

19:30 horas | Dei V

20:45 horas | Farruko

22:20 horas | Trueno

00:15 horas | Kali Uchis

Dembow Vicky’s

15:00 horas | Tuli

15:45 horas | Low Clika

16:25 horas | Rivva

17:10 horas | Robot95

18:10 horas | A.Chal

19:15 horas | Mike Bahía

20:15 horas | Martinwhite

21:15 horas | Kidd Voodoo

22:15 horas | Kybba

23:15 horas | Omar Camacho

00:20 horas | Novato El Flow

01:20 horas | Doony Graff

Little Caesars Stage

15:10 horas | Bvbba Dvbs

16:05 horas | Mikeanyway + Tzunami presentan El Pluhh

17:05 horas | José Alatorre

18:00 horas | Dam Dam

19:05 horas | Jozzee

20:10 horas | Mila

21:10 horas | Emi Blue

22:05 horas | Jey F, El Gudi y Oviña

23:05 horas | DJ Freshly

00:00 horas | Pablito Mix

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el Flow Fest 2026 y dónde ver por streaming?

El Coca-Cola Flow Fest 2026 se podrá seguir en vivo y completamente gratis a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de Coca-Cola, por lo que los seguidores de la música urbana podrán disfrutar del festival desde sus teléfonos celulares, computadoras, tabletas o televisores inteligentes.

La compañía confirmó que la transmisión comenzará a las 17:55 horas y finalizará a las 02:00 horas del día siguiente, tanto el sábado 28 como el domingo 29 de noviembre.

Facebook: Coca-Cola México

Coca-Cola México YouTube: Canal oficial de Coca-Cola

Canal oficial de Coca-Cola Fechas: sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026. Horario de transmisión: de 17:55 a 02:00 horas.

de 17:55 a 02:00 horas. Costo: gratuito.

Cabe señalar que la organización no ha detallado cuáles serán los artistas y escenarios que formarán parte de la cobertura digital, por lo que la transmisión no garantiza que se puedan ver todos los conciertos del festival, debido a que varias presentaciones se desarrollarán de manera simultánea.

¿Qué estaciones de Metrobús extienden sus horarios por el Flow Fest 2026?

Con motivo de las actividades del último fin de semana de noviembre, el Metrobús de la Ciudad de México recordó que cuenta con una ampliación de su horario de servicio hasta las 01:00 horas en las líneas 1, 2 y 7, durante las noches de viernes y sábado.

Las rutas que cuentan con esta extensión de servicio son:

Línea 1: Indios Verdes-El Caminero.

Indios Verdes-El Caminero. Línea 2: Tacubaya-Tepalcates.

Tacubaya-Tepalcates. Línea 7: servicio extendido desde Campo Marte.

Las estaciones más cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez pertenecen a la Línea 2 del Metrobús. Los asistentes podrán utilizar UPIICSA y El Rodeo para acercarse a la Puerta 14, así como Iztacalco para llegar a la Puerta 15 del recinto.

El costo del viaje se mantiene en seis pesos y las unidades salen aproximadamente cada 10 minutos desde sus terminales durante el horario nocturno. Sin embargo, la ampliación está confirmada para la madrugada del domingo 29 de noviembre, pero no para la madrugada del lunes 30, tras la conclusión del festival.

Por ello, quienes tengan previsto permanecer hasta los conciertos de Anuel AA u Ozuna deberán considerar otras alternativas de transporte para regresar a casa, pues ambas presentaciones finalizarán después del horario extendido del Metrobús.