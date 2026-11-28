Flow Fest 2026 en vivo: ¿Dónde ver el festival de reguetón de la CDMX si no tienes boleto?
El Flow Fest 2026 se celebra este 28 y 29 de noviembre en la CDMX. Consulta los horarios, la cartelera y dónde ver gratis la transmisión en vivo del festival de reguetón
El Coca-Cola Flow Fest 2026 celebra una nueva edición este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde exponentes del reguetón, trap, música urbana y regional mexicano se reúnen durante dos jornadas de conciertos que se extenderán hasta la madrugada.
Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Grupo Frontera, Tito Double P, Manuel Turizo y Yandel Sinfónico forman parte de la programación del festival, que contará con más de 50 artistas distribuidos en cinco escenarios con presentaciones simultáneas durante el último fin de semana de noviembre.
Para quienes no consiguieron boletos o prefieren disfrutar de las presentaciones desde casa, existen buenas noticias, pues Coca-Cola México anunció una transmisión gratuita a través de sus plataformas digitales, sin necesidad de acudir al recinto de la capital mexicana.
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La cobertura por internet comenzará durante la tarde de ambos días y se extenderá hasta las primeras horas de la madrugada. A continuación, te compartimos la cartelera completa, los horarios de los artistas, dónde ver el festival en vivo y las alternativas de transporte público para quienes acudan al evento.
Horarios del Día 1 en el Flow Fest 2026, por artistas: cartelera del 28 de noviembre
La primera jornada del festival tendrá como principales protagonistas a Anuel AA, Grupo Frontera, Manuel Turizo, Chencho Corleone y Tito Double P. Las puertas del recinto abrirán a las 13:00 horas, mientras que las primeras actuaciones están programadas para las 15:00 horas.
Anuel AA será el encargado de cerrar las actividades del escenario principal, con una presentación que comenzará a las 00:45 horas y finalizará a las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre.
Coca-Cola Stage
- 15:00 horas | Cael Roldán
- 15:50 horas | Flvckka
- 16:40 horas | Uzielito Mix
- 17:45 horas | Kevin Roldán
- 18:50 horas | Zion
- 20:05 horas | El Bogueto
- 21:25 horas | Manuel Turizo
- 22:50 horas | Grupo Frontera
- 00:45 horas | Anuel AA
Coca-Cola Sessions
- 19:35 horas | Eslabón Armado
- 20:55 horas | Gabito Ballesteros
- 22:20 horas | Tainy
Sprite Stage
- 15:25 horas | Alanis Yuki
- 16:20 horas | Loyaltty
- 17:20 horas | Ken-Y
- 18:20 horas | Clarent
- 19:30 horas | Tokischa
- 20:45 horas | Ñengo Flow
- 22:25 horas | Chencho Corleone
- 23:55 horas | Tito Double P
Dembow Vicky’s
- 15:00 horas | Lucas Gael
- 15:45 horas | Tobal MJ
- 16:35 horas | Lauty Gram
- 17:20 horas | Seven Kayne
- 18:20 horas | Eme Malafe
- 19:25 horas | Legallyrxx
- 20:25 horas | Six Sex
- 21:20 horas | C.R.O.
- 22:25 horas | Sinaka
- 23:25 horas | Denna La Porri
- 00:35 horas | MC Davo
Little Caesars Stage
- 15:10 horas | Pepo Mix
- 16:05 horas | Ivy Wavy
- 17:00 horas | Daizak
- 18:05 horas | Yurgenis
- 19:00 horas | Maracuyá
- 19:50 horas | DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero
- 20:55 horas | Chzter
- 21:55 horas | Ikoniko
- 23:00 horas | DJ Ishi
- 23:50 horas | Mami Pistola
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Horario del Día 2 en el Flow Fest 2026, por artistas: cartelera del 29 de noviembre
El segundo día del Coca-Cola Flow Fest 2026 contará con las actuaciones de Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko y Eladio Carrión, además de representantes del reguetón mexicano como El Malilla y Pablito Mix.
Las actividades musicales comenzarán a las 14:45 horas del domingo, mientras que Kali Uchis y Ozuna protagonizarán los últimos conciertos del festival, que concluirá a las 02:00 horas de la madrugada del lunes 30 de noviembre.
Coca-Cola Stage
- 14:55 horas | Plastikboy
- 15:45 horas | Jezzy
- 16:40 horas | FloyyMenor
- 17:40 horas | J Álvarez
- 18:45 horas | Alleh
- 19:50 horas | Tito El Bambino
- 21:10 horas | Justin Quiles y Lenny Tavárez (Superarte)
- 22:50 horas | Yandel Sinfónico
- 00:30 horas | Ozuna
Coca-Cola Sessions
- 19:30 horas | Matisse
- 20:35 horas | El Malilla
- 22:05 horas | Eladio Carrión
Sprite Stage
- 14:45 horas | GRTSCH
- 15:30 horas | Natt Calma
- 16:20 horas | Lencho
- 17:20 horas | YSY A
- 18:20 horas | Noriel
- 19:30 horas | Dei V
- 20:45 horas | Farruko
- 22:20 horas | Trueno
- 00:15 horas | Kali Uchis
Dembow Vicky’s
- 15:00 horas | Tuli
- 15:45 horas | Low Clika
- 16:25 horas | Rivva
- 17:10 horas | Robot95
- 18:10 horas | A.Chal
- 19:15 horas | Mike Bahía
- 20:15 horas | Martinwhite
- 21:15 horas | Kidd Voodoo
- 22:15 horas | Kybba
- 23:15 horas | Omar Camacho
- 00:20 horas | Novato El Flow
- 01:20 horas | Doony Graff
Little Caesars Stage
- 15:10 horas | Bvbba Dvbs
- 16:05 horas | Mikeanyway + Tzunami presentan El Pluhh
- 17:05 horas | José Alatorre
- 18:00 horas | Dam Dam
- 19:05 horas | Jozzee
- 20:10 horas | Mila
- 21:10 horas | Emi Blue
- 22:05 horas | Jey F, El Gudi y Oviña
- 23:05 horas | DJ Freshly
- 00:00 horas | Pablito Mix
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.
¿Quién transmite en vivo el Flow Fest 2026 y dónde ver por streaming?
El Coca-Cola Flow Fest 2026 se podrá seguir en vivo y completamente gratis a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de Coca-Cola, por lo que los seguidores de la música urbana podrán disfrutar del festival desde sus teléfonos celulares, computadoras, tabletas o televisores inteligentes.
La compañía confirmó que la transmisión comenzará a las 17:55 horas y finalizará a las 02:00 horas del día siguiente, tanto el sábado 28 como el domingo 29 de noviembre.
- Facebook: Coca-Cola México
- YouTube: Canal oficial de Coca-Cola
- Fechas: sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.
- Horario de transmisión: de 17:55 a 02:00 horas.
- Costo: gratuito.
Cabe señalar que la organización no ha detallado cuáles serán los artistas y escenarios que formarán parte de la cobertura digital, por lo que la transmisión no garantiza que se puedan ver todos los conciertos del festival, debido a que varias presentaciones se desarrollarán de manera simultánea.
¿Qué estaciones de Metrobús extienden sus horarios por el Flow Fest 2026?
Con motivo de las actividades del último fin de semana de noviembre, el Metrobús de la Ciudad de México recordó que cuenta con una ampliación de su horario de servicio hasta las 01:00 horas en las líneas 1, 2 y 7, durante las noches de viernes y sábado.
Las rutas que cuentan con esta extensión de servicio son:
- Línea 1: Indios Verdes-El Caminero.
- Línea 2: Tacubaya-Tepalcates.
- Línea 7: servicio extendido desde Campo Marte.
Las estaciones más cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez pertenecen a la Línea 2 del Metrobús. Los asistentes podrán utilizar UPIICSA y El Rodeo para acercarse a la Puerta 14, así como Iztacalco para llegar a la Puerta 15 del recinto.
El costo del viaje se mantiene en seis pesos y las unidades salen aproximadamente cada 10 minutos desde sus terminales durante el horario nocturno. Sin embargo, la ampliación está confirmada para la madrugada del domingo 29 de noviembre, pero no para la madrugada del lunes 30, tras la conclusión del festival.
Por ello, quienes tengan previsto permanecer hasta los conciertos de Anuel AA u Ozuna deberán considerar otras alternativas de transporte para regresar a casa, pues ambas presentaciones finalizarán después del horario extendido del Metrobús.