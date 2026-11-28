Doblete de Jacqueline Ovalle y tantos de Diana Ordoñez y Maricarmen Reyes le dieron forma al 4-2 final en Arlington, Texas

¡Nos vamos al Mundial… y a los Olímpicos! La selección mexicana femenil derrotó 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Femenil de Concacaf y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo. Además, el triunfo también significó el boleto a la Copa del Mundo Femenil de 2027, cita a la que no se asiste desde el 2015 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, evento en el que no se participa desde el 2004. De esta forma, Pedro López y sus dirigidas escriben un capítulo por demás relevante en la historia del fútbol femenil mexicano.

El Tricolor tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró el 1-0 al minuto 14. Diana Ordóñez recibió dentro del área un servicio de Jacqueline Ovalle y definió para abrir el marcador. México mantuvo la presión y buscó ampliar la diferencia ante un conjunto haitiano que intentaba responder mediante transiciones.

Haití tuvo una oportunidad para empatar desde el punto penal al minuto 22, pero Esthefanny Barreras detuvo el disparo de Melchie Dumornay y conservó la ventaja mexicana. La guardameta también participó en una acción posterior que pudo terminar en el segundo tanto del Tricolor, aunque Ordóñez no logró concretar el mano a mano.

El encuentro cambió después de la lesión de Alice Soto, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al minuto 28. Poco después, Haití aprovechó dos errores defensivos para igualar el marcador al 32′ por medio de Brittany Raphino. México perdió momentáneamente el control, pero reaccionó antes del descanso.

Al minuto 42, Ovalle recuperó la ventaja con un disparo desde fuera del área que cambió su trayectoria tras tocar en una defensora haitiana. Y en el tiempo agregado, Maricarmen Reyes logró cazar un centro y sacó un remate de cabeza que terminó en las redes para colocar el 3-1 antes del descanso.

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Haití redujo nuevamente la diferencia al minuto 58 con un disparo de Kethna Louis desde más de 30 metros, que terminó junto al poste izquierdo de Barreras. El 3-2 obligó a México a concentrarse en defensa durante varios minutos, mientras el conjunto caribeño buscaba el empate.

Las haitianas tuvieron otra oportunidad para acercarse al empate, pero Aaliyah Farmer evitó la anotación con excelso rechace “de taquito”. Al minuto 72, México recuperó el aire y el control al recuperar la diferencia de dos goles, cuando un disparo de Ovalle fue desviado por una defensora y terminó dentro de la portería, para colocar el 4-2 que prácticamente dio cifras definitivas al encuentro.

En los minutos finales, México buscó controlar la posesión y reducir los espacios para evitar otra reacción de Haití. La afición mexicana acompañó al equipo desde las tribunas en Texas hasta el silbatazo final. Con el 4-2, el Tricolor avanzó a las semifinales, consiguió su lugar en el Mundial Femenil de Brasil 2027 y aseguró también su participación en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.