El elenco ‘Cuyabró’ cesa un horrible capítulo en su historia y regresa a Primera División después de 5 años en segunda.

Deportes Quindío 2021/ Vizzor.

Se acabó el ‘infierno’. Este sábado 28 de noviembre quedará en la memoria de los hinchas del Deportes Quindío. El cuadro ‘Cuyabro’ igualó 1-1 con Boca Juniors de Cali en el Estadio Centenario de Armenia y tras el global de 3-1 volverá a jugar en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

Con respecto a su tiquete para la Liga BetPlay 2027, el elenco del Eje Cafetero cumplía 5 años jugando en la segunda división, demasiado tiempo para uno de los equipos más tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano y el mismo que supo salir campeón en el año 1956 de primera categoría, en un equipo que era liderado en aquella época por José Francisco Lombardo.

¿Cuándo fue la última vez que Deportes Quindío jugó la Liga de Colombia?

Pues bien, la última ocasión en la que Deportes Quindío jugó en Primera División fue en el año 2021. El 14 de noviembre de aquel año, en el Estadio Centenario, el cuadro local cayó goleado 0-3 vs. Patriotas de Boyacá, rival directo en la disputa por mantenerse en Primera División. Dicho partido fue la ‘copa que rebasó el vaso’ y que mando al elenco del Eje Cafetero nuevamente a segunda categoría.

Días después el elenco quindiano iba a jugar el que es, hasta el momento, el último partido que ha disputado en Liga de Colombia. Fue el 21 de noviembre de aquel año, cunado enfrentó a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro y nuevamente iba a caer, el resultado fue 1-3 a favor del cuadro ‘Pijao’. Para el conjunto de Ibagué Juan Caicedo se adjudicó un triplete y Carlos Sosa para el elenco ‘Cuyabro’.

Así formó el último Deportes Qindío que ha jugado en Primera División: Jefferson Sánchez; Yani Quintero, Jhostin Medranda, Yeison Carabalí, Jhon Balanta; Didier Pino, Carlos Sosa; Luis Carabalí, Wilson España; Darío Rodríguez y Yilmar Filigrana. Alexis Serna, Jackson Montaño, Jairo Borrero, Mauricio Cortés y Diego Rodríguez, las variantes del equipo que era dirigido en ese entonces por Oscar Héctor Quintabani.

Pues bien, después de varios intentos por ascender durante estos 5 años por fin cesó la horrible noche para el Deportes Quindío y todo su entorno. El equipo tendrá como mayor reto para el 2027 alejarse del descenso, después irá viendo en el camino si alcanza a pelear la clasificación a los cuadrangulares de los semestres de la Liga BetPlay.

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