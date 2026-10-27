Checo Pérez encabeza la fiesta de De la Pista a la Cancha previo al GP de México 2026

El piloto mexicano compartió cancha con futbolistas, luchadores y figuras del deporte y el entretenimiento antes del GP de Ciudad de México

Arturo Elías Ayub celebra con Checo Pérez | Alejandra Suárez

De la Pista a la Cancha volvió a reunir fútbol, automovilismo y entretenimiento en la antesala del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Sergio ‘Checo’ Pérez cambió por unos minutos el monoplaza por los tachones y encabezó una ‘cascarita’ con futbolistas, exjugadores, luchadores y distintas personalidades, en un encuentro que terminó con victoria 6-5 del equipo negro.

Checo formó parte del equipo blanco junto a Arturo Elías Ayub, Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, así como personalidades como Jorge Campos, Félix Fernández, Adalberto Carrasquilla, Sebastián Vegas, Alan Mozo, Itzell Alemán, Juan Carlos Núñez, La Parka, Analí Zárate y Mercedes Roa. Todos ellos fueron comandados por Keylor Navas en la dirección técnica.

Del otro lado, Carlos Rodolfo Rotondi dirigió al equipo negro, integrado por Vianney Alemán, Juan Pablo Domínguez, Gonzalo Piovi, Jana Gutiérrez, Mr. Iguana, Luis ‘Matador’ Hernández, Joaquín Beltrán, José María Torre, Aline Cuevas Zamora y Oscar ‘Conejo’ Pérez, entre otros participantes.

La actividad comenzó con goles desde los primeros segundos. Arturo Elías Ayub abrió el marcador apenas a los 16 segundos después de un centro de Checo desde la derecha, pero Elías H. respondió a los 2:35 minutos para colocar el 1-1. Elías Ayub volvió a marcar al 4:09 y al 5:10 para llevar al equipo blanco al 3-1, aunque el conjunto negro reaccionó con las anotaciones de Alejandro Elías Slim a los 9:20 y Aline Cuevas a los 10:50 para mandar el partido al descanso con empate 3-3.

El primer tiempo también dejó una de las postales del evento. Mr. Iguana y La Parka protagonizaron una llave de lucha libre sobre el terreno de juego antes del descanso, mientras alrededor de la cancha también estuvieron Goya y Goyo de Pumas, el Xolo Mayor de Tijuana y el Tigre de Peluche de Tigres, además de Mario Achi, embajador del GP de la Ciudad de México, y Renato, el reno de Telcel.

Un segundo tiempo con polémica y un gol no contado a Checo Pérez

Checo había salido de cambio durante la primera mitad, pero regresó para participar directamente en el marcador. A los 16:10 minutos, Adalberto Carrasquilla encontró al piloto mexicano y Pérez remató de derecha; el balón golpeó en el rostro del ‘Conejo’ Pérez y terminó dentro de la portería para el 4-3. Aline Cuevas, participante de De la Calle a la Cancha, respondió a los 21:54 y consiguió su segunda anotación para establecer nuevamente la igualdad.

La siguiente acción generó una situación particular. Checo volvió a mandar el balón a las redes a los 22:12 minutos con un disparo de derecha que superó al ‘Conejo’ Pérez y debía representar el 5-4, pero la anotación no fue registrada en el marcador y el encuentro continuó oficialmente 4-4. Segundos después, a los 22:43, Aline habilitó al ‘Matador’ Luis Hernández, quien convirtió el tanto que puso al equipo negro adelante 5-4.

El cierre mantuvo la diferencia mínima. Arturo Elías Ayub y Checo intentaron ejecutar un penalti prefabricado a los 25:15 minutos, pero el remate del piloto mexicano fue detenido por el ‘Conejo’ Pérez. Poco después, con menos de cuatro minutos por jugarse, Checo devolvió la asistencia a Elías Ayub, quien marcó con un derechazo el 5-5. La última anotación llegó a 57 segundos del final del tiempo regular: Jana Gutiérrez recibió la oportunidad y venció a Félix Fernández para colocar el 6-5 definitivo.

El equipo negro se quedó así con la victoria y el trofeo de De la Pista a la Cancha, en un partido que dejó 11 goles registrados y tuvo a Checo Pérez involucrado en varias de las acciones ofensivas del equipo blanco. La ‘cascarita’, disputada en Plaza Carso, reunió nuevamente a representantes de diferentes disciplinas durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México, antes de que la atención del piloto y de la afición se traslade a la actividad de Fórmula 1.