Cruz Azul se levanta de la goleada y vuelve al camino del triunfo ante Atlante

La Máquina reaccionó a una semana marcada por la goleada ante América y la salida de Israel Del Real para imponerse 3-1 a las Potras

Daniela Calderón anotó dos goles en la victoria cementera | Imago 7

Cruz Azul Femenil encontró la respuesta que necesitaba. Las celestes derrotaron 3-1 al Atlante con un doblete de Daniela Calderón y sumaron su segunda victoria del Apertura 2026, después de sufrir el 10-0 ante América y cambiar de entrenador.

La Máquina salió con intención de dejar atrás aquel golpe y encontró premio apenas al minuto 8. Desiree Mendoza mandó el balón al área y Calderón apareció frente al arco para definir de taquito y adelantar a un conjunto celeste que tomó el control durante buena parte del primer tiempo.

Atlante logró equilibrar el trámite con el paso de los minutos y comenzó a encontrar espacios en campo rival. Ricshya Walker tuvo una de las mejores oportunidades antes del descanso, pero su disparo se fue por encima del arco cuando Melany Villeda estaba fuera de posición, por lo que Cruz Azul conservó la mínima ventaja.

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El partido se abrió todavía más en la segunda mitad. Brenda Cerén estrelló un balón en el poste al 51 y las Potras aprovecharon que seguían con vida para insistir hasta encontrar el empate al minuto 66, cuando Walker conectó de cabeza un servicio desde la izquierda y colocó el 1-1.

Los puntos se quedan en casa.



¡Vengaaaaaaaa, Azules! 🚂💙 pic.twitter.com/nf7hKUwLUH — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 15, 2026

Guadalupe Worbis, quien asumió el equipo de manera interina esta semana, movió sus piezas para recuperar el control y la reacción llegó en la recta final. Alejandra Lomelí avanzó por la derecha y sirvió para Liliana Rodríguez, quien al 81 conectó de volea para devolverle la ventaja a las locales con el 2-1.

Atlante intentó responder, pero Cruz Azul ya había recuperado confianza y terminó por liquidar el encuentro en los últimos minutos. Calderón volvió a aparecer en una jugada a balón parado, se anticipó en el primer poste y remató de cabeza para firmar su doblete y establecer el 3-1 definitivo.

Con Worbis al frente de manera interina, las celestes respondieron en la cancha y llegaron a seis puntos con dos victorias y una derrota en el inicio del torneo, colocándose en la cuarta posición del Grupo A. Cruz Azul buscará confirmar su recuperación en su próximo compromiso ante Tigres, líder del sector, mientras Atlante intentará reaccionar frente a Toluca.

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