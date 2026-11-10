MasterChef Celebrity Colombia 2026: ¿quién fue el eliminado de este 10 de noviembre?

Las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia definirán a sus diez finalistas. ¿Quiénes podrían salir tras la salvación de Emiro?

Nuevo eliminado de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2026 entra en una de sus etapas más decisivas. Este martes 10 de noviembre, las cocinas del reality volverán a encenderse con una nueva jornada de eliminación, en la que uno de los participantes tendrá que despedirse de la competencia. Con esta salida, el concurso de cocina más famoso del país definirá a sus diez participantes finalistas, quienes continuarán en la lucha por llegar a la gran final y quedarse con el título de esta temporada.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026 hoy 10 de noviembre?

La recta final de MasterChef Celebrity Colombia 2026 está cada vez más cerca y este martes 10 de noviembre las cocinas tendrán una nueva jornada de eliminación. En esta oportunidad, Robert Farah y Verónica Orozco están entre los participantes que podrían despedirse de la competencia, luego de no conseguir asegurar su permanencia. Por su parte, Emiro se quedó con el reto de salvación y logró evitar el riesgo de eliminación, mientras sus compañeros se preparan para un desafío que definirá quiénes serán los diez finalistas de la temporada.

MasterChef Celebrity Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Con la salida de Luciano D’Alessandro este 4 de noviembre, la lista de celebridades que han abandonado la competencia queda de la siguiente manera:

Hugo Gómez Angélica Blandón Diana Mina Lina Tejeiro Luisa Vergara ‘Lui’ Iván Marín Milena López Sebastián Vega ‘Sebas’ Tavo Bernate Víctor Tarazona Martica Restrepo Virginia Lizcano Luciano D’Alessandro

¿Cómo ver MasterChef Celebrity Colombia 2026 por televisión y streaming?

MasterChef Celebrity Colombia se transmite por Canal RCN, con emisiones entre semana de las 21:00 a las 23:00 horas, mientras que los domingos la programación comienza a las 20:00 horas y termina a las 22:00, según los horarios proporcionados para esta temporada.

Los seguidores también pueden consultar los contenidos y transmisiones disponibles a través de las plataformas digitales oficiales de Canal RCN, incluido su canal de YouTube. De esta manera, la audiencia puede mantenerse al tanto de las eliminaciones, los retos culinarios y los acontecimientos de la competencia.

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