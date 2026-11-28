La selección de Pedro López busca terminar con 12 años de ausencia mundialista y 24 de ausencia olímpica con una victoria frente a Haití

México, a un partido de llegar al Mundial | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil está a un partido de terminar con dos ausencias que han marcado su historia. Desde Canadá 2015, México no participa en una Copa del Mundo, mientras que su última aparición en unos Juegos Olímpicos se remonta a Atenas 2004. Durante ese periodo, el fútbol femenil mexicano experimentó una transformación con la creación de una liga profesional, el desarrollo de generaciones de futbolistas y el inicio de un proyecto encabezado por Pedro López.

Este sábado 28 de noviembre, México enfrentará a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, con la posibilidad de asegurar en un mismo encuentro su clasificación al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Una victoria permitirá al Tricolor poner fin a dos ausencias que alcanzarán los 12 y 24 años, respectivamente, entre participaciones.

La oportunidad llega después de cuatro años de trabajo bajo la dirección de López y frente a una de las selecciones que contribuyeron a la eliminación de México del proceso mundialista anterior. Con una convocatoria en la que convergen futbolistas que han desarrollado sus carreras en México, Estados Unidos y Europa, el conjunto nacional busca trasladar los avances en la profesionalización del fútbol femenil a los resultados internacionales.

De Canadá 2015 a Brasil 2027: más de una década sin Mundial

La historia de México en las Copas del Mundo Femeniles comprende tres participaciones: Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015. En ninguna de ellas consiguió superar la fase de grupos ni registrar una victoria, con un balance de tres empates y seis derrotas en nueve encuentros.

Su última experiencia mundialista terminó con un empate ante Colombia y derrotas frente a Inglaterra y Francia. En aquel momento, el fútbol femenil mexicano todavía no contaba con una liga profesional y parte de las seleccionadas dependían de las oportunidades de formación y competencia en el extranjero.

La creación de la Liga MX Femenil en 2017 modificó las condiciones para el desarrollo de las futbolistas en el país. Sin embargo, la puesta en marcha del campeonato no se tradujo de inmediato en resultados para la selección, que quedó fuera de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

México en el Mundial 2015 | Foto por FRANCK FIFE / AFP

La eliminación del proceso de 2022 derivó en un cambio en la dirección técnica y en el inicio de un ciclo con Brasil 2027 como objetivo. La Federación Mexicana de Fútbol apostó por Pedro López para encabezar un proyecto que permitiera aprovechar los recursos de formación y competencia desarrollados durante los primeros años de existencia de la liga.

Si México consigue la clasificación, habrán transcurrido 12 años entre sus participaciones mundialistas. Su regreso también permitirá evaluar cuánto ha cambiado el fútbol femenil en el país desde aquella generación que disputó el torneo de Canadá sin contar con un campeonato profesional en territorio mexicano.

De Atenas 2004 a Los Angeles 2028: la deuda olímpica de México

Antes de que México comenzara su periodo de ausencia en las Copas del Mundo, el fútbol femenil nacional ya tenía una cuenta pendiente con los Juegos Olímpicos. Atenas 2004 fue la primera y, hasta el momento, única participación de la selección mexicana en la competencia.

Bajo la dirección de Leonardo Cuéllar, el Tricolor consiguió avanzar a los cuartos de final después de empatar 1-1 ante China y perder 2-0 frente a Alemania durante la fase de grupos. Su recorrido terminó con una derrota por 5-0 ante Brasil en la instancia de eliminación directa.

Desde entonces, México ha quedado fuera de cinco ediciones consecutivas: Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. Durante ese periodo, distintas generaciones de futbolistas pasaron por la selección sin conseguir devolver al país a la competencia olímpica.

El dominio de Estados Unidos y Canadá en la Concacaf, así como la distribución de plazas para la región, condicionaron las aspiraciones del conjunto mexicano en los procesos de clasificación. Ahora, la ampliación del torneo olímpico femenil y la condición de Estados Unidos como anfitrión de Los Angeles 2028 han abierto otra vía para México.

Pedro López y la reconstrucción de la Selección Mexicana Femenil

La Federación Mexicana de Fútbol recurrió a Pedro López en septiembre de 2022 para iniciar la preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027. El entrenador español llegó después de conquistar la Copa del Mundo Femenina sub 20 con España, con la responsabilidad de renovar al equipo mexicano y devolverlo a las competencias internacionales.

Los primeros resultados del proyecto llegaron en 2023. México consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y posteriormente repitió el resultado en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde conquistó por primera vez el título del torneo femenil de fútbol.

Otro de los momentos del ciclo llegó durante la Copa Oro Femenina 2024. México derrotó 2-0 a Estados Unidos con anotaciones de Lizbeth Ovalle y Mayra Pelayo, resultado con el que terminó una racha de 14 años sin vencer al conjunto estadounidense.

México se enfrentó a Brasil | Imago 7

El Tricolor avanzó hasta las semifinales de aquella competencia, donde quedó eliminado ante Brasil. A partir de ese encuentro, el equipo atravesó un periodo de seis partidos sin conseguir una victoria, todos disputados fuera del país y la mayoría en territorio estadounidense.

A lo largo de su gestión, López ha incorporado futbolistas procedentes de las categorías inferiores de la selección, al tiempo que ha mantenido dentro de su proyecto a jugadoras con experiencia en procesos de clasificación anteriores.

Los resultados obtenidos durante estos años han acompañado la construcción de un equipo que ahora enfrenta la instancia para la que comenzó a prepararse en 2022. Los campeonatos regionales y las victorias ante selecciones de la Concacaf forman parte de un recorrido que podría culminar con la clasificación a Brasil 2027 y Los Angeles 2028.

De Kenti Robles y Charlyn Corral a Alice Soto: el cambio generacional de México y el impacto de la Liga MX Femenil

Entre la última participación mundialista de México y el proceso rumbo a Brasil 2027 existe una diferencia en las oportunidades de formación de sus futbolistas. La convocatoria de 23 jugadoras de Pedro López reúne distintas generaciones que permiten entender la evolución del fútbol femenil en el país.

Kenti Robles y Charlyn Corral pertenecen a una generación que encontró fuera de México las condiciones para desarrollar su carrera. Robles realizó su formación en España, mientras que Corral pasó por el fútbol universitario de Estados Unidos antes de continuar su trayectoria en Europa.

La influencia del sistema estadounidense también está presente en la composición del plantel. Esthefanny Barreras, Aaliyah Farmer, Kim Rodríguez, Nicki Hernández, Reyna Reyes, Maricarmen Reyes, Diana Ordóñez, Kiana Palacios y Scarlett Camberos encontraron en Estados Unidos una vía de formación antes de incorporarse al fútbol mexicano.

A ellas se suma Alexia Delgado, quien nació en México y continuó su preparación en el sistema universitario estadounidense. A diferencia de otras generaciones, la mediocampista encontró a su regreso un campeonato profesional en el que pudo dar continuidad a su carrera.

Por otra parte, futbolistas como Nancy Antonio, Karla Nieto, Rebeca Bernal y Lizbeth Ovalle comenzaron su desarrollo a través de los torneos y centros de formación que existían en México antes de la consolidación de la liga.

La Selección Mexicana Femenil fue a su último mundial en el 2015 | Imago 7

El cambio generacional se refleja en los casos de Alice Soto, Montserrat Saldívar, Itzel Velasco y Ana Mendoza, quienes tuvieron acceso al campeonato mexicano desde sus primeros años de desarrollo. Su incorporación a la selección mayor es parte de un proceso en el que la Liga MX Femenil ha permitido dar continuidad a la formación de futbolistas dentro del país.

La convivencia de estas generaciones también muestra que el crecimiento de la selección no depende de una sola estructura. El fútbol universitario estadounidense, la experiencia en Europa, los centros de formación en México y la liga profesional han contribuido a la construcción del equipo que dirige Pedro López.

En 2027, la Liga MX Femenil celebrará una década de existencia. Cuando México disputó su último Mundial, el campeonato todavía no había sido creado. Diez años después de su puesta en marcha, la competencia tiene la oportunidad de conmemorar su aniversario con la participación de la selección nacional en una Copa del Mundo.

La clasificación a Brasil y Los Angeles representaría un punto de referencia para evaluar el desarrollo del fútbol femenil mexicano durante la última década y su capacidad para competir fuera de la región.

Después de dos procesos mundialistas y cinco ciclos olímpicos sin conseguir la clasificación, México tiene la oportunidad de terminar con ambas ausencias en una misma jornada. Entre Canadá 2015 y el presente, el país puso en marcha una liga profesional, amplió sus estructuras de formación y dio paso a generaciones que ahora tienen la responsabilidad de devolver a la selección a las competencias internacionales.

Cuatro años después de la eliminación en Monterrey, Haití vuelve a aparecer en el camino del Tricolor. Esta vez, México tiene frente a sí la posibilidad de que el rival que contribuyó a prolongar sus ausencias sea también aquel ante el que consiga su regreso al Mundial y a los Juegos Olímpicos.