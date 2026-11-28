Armando González busca su tercer partido consecutivo con gol cuando Olympiacos visite al Aris en la jornada 12 de la liga griega

Aris vs Olympiacos, en vivo por Claro Sports Premium

El Olympiacos de Armando González regresa a la actividad en la Superliga de Grecia este domingo 29 de noviembre, cuando visite al Aris de Salónica en la jornada 12. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil ocupa la segunda posición con 26 puntos, cuatro menos que el líder Panathinaikos, y viene de golear 6-2 al Iraklis. Sin embargo, a media semana sufrió una derrota por 2-4 ante el Milan en la UEFA Europa League, resultado que puso fin a una racha de 12 encuentros sin perder en todas las competiciones.

Por su parte, el Aris llega en la quinta posición del campeonato con 22 unidades, las mismas que el PAOK, y busca acercarse a los primeros lugares de la clasificación. El conjunto de Salónica atraviesa un buen momento en el torneo local después de conseguir victorias consecutivas ante Panetolikos y Asteras Tripolis.

La Hormiga acumula siete goles y dos asistencias en 14 encuentros disputados con el Olympiacos entre la Superliga, la Copa de Grecia y la Europa League. El exdelantero de Chivas viene de marcar ante PAOK e Iraklis, este último apenas un minuto después de ingresar al terreno de juego. Ahora, La Hormiga buscará anotar por tercera jornada consecutiva en el campeonato y seguir ganando protagonismo dentro del esquema de Alguacil.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 12 de la Liga de Grecia 2026?

El partido entre Aris de Salónica y Olympiacos se disputará el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Kleanthis Vikelidis, ubicado en Tesalónica, Grecia. El encuentro corresponde a la jornada 12 de la Superliga de Grecia y representa una oportunidad para que los visitantes reduzcan su distancia respecto al liderato.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia?

El enfrentamiento entre Aris y Olympiacos, correspondiente a la jornada 12 de la Superliga de Grecia 2026-2027, se podrá ver en vivo en México exclusivamente para miembros de Claro Sports Premium, a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube. Los aficionados deberán contar con una membresía activa para seguir el encuentro y la participación de Armando González.

Antecedentes del Aris vs Olympiacos en la Liga de Grecia

Los antecedentes históricos favorecen al Olympiacos, que registra 80 victorias en 143 enfrentamientos ante el Aris, incluidos cinco triunfos en sus últimos nueve compromisos. Además, el conjunto de El Pireo acumula tres partidos consecutivos sin perder frente a su rival en la Superliga de Grecia, con dos victorias y un empate.

Sin embargo, el panorama cambia cuando los encuentros se disputan en Tesalónica. Olympiacos acumula tres visitas consecutivas sin ganar en el estadio del Aris, una racha que comenzó con el empate 1-1 en los playoffs de abril de 2024 y continuó con una derrota por 2-1 en septiembre de ese mismo año. En su visita más reciente, correspondiente a la jornada 14 de la temporada 2025-2026, empataron sin goles.

Últimos cinco resultados entre Aris y Olympiacos:

14 de diciembre de 2025 | Aris 0-0 Olympiacos | Superliga de Grecia

1 de noviembre de 2025 | Olympiacos 2-1 Aris | Superliga de Grecia

11 de enero de 2025 | Olympiacos 2-1 Aris | Superliga de Grecia

21 de septiembre de 2024 | Aris 2-1 Olympiacos | Superliga de Grecia

24 de abril de 2024 | Aris 1-1 Olympiacos | Playoffs de la Superliga de Grecia

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 12 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

Olympiacos parte como favorito para quedarse con los tres puntos en su visita al Aris, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La victoria del conjunto de Armando González ofrece una cuota de -129, mientras que el triunfo de los locales se encuentra en +310 y el empate paga +250.

En cuanto al mercado de goleadores, Armando ‘Hormiga’ González cuenta con un momio de +210 para marcar en cualquier momento del partido. El delantero mexicano llega después de convertir en sus dos compromisos más recientes de liga, aunque todavía busca consolidarse como titular habitual en el conjunto dirigido por Imanol Alguacil.

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